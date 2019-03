Una fortuna in cantina | la grappa fa da garanzia al prestito bancario

FortUna - protezione - forza : al Tempio buddista di Wat Bang Phra il festival dei tatuaggi sacri in Thailandia [GALLERY] : 1/39 AFP/LaPresse ...

Ora La Juve si meriti l'urna fortUnata : L'errore più grande è ridurre la pesca della Signora a una parola: fortunata. Lo è sicuramente guardando il lotto delle partecipanti rimaste e pensando al City di Guardiola e al Barcellona di Messi. Poi ci sono due partite da giocare e ci sarà da sudare. Se non ci si crede, basta fare un giro a Madrid per un sondaggio. Perché Ajax-Juventus è la sfida tra i giustizieri delle squadre madrilene. Probabile che la consultazione finisca con un testa a ...

La Lazio si agrappa a Caicedo - bomber porta fortUna : Nemmeno a gennaio gli hanno dato il congedo, torna così prezioso il soldato Caicedo. Arruolato dal generale Lotito: 'Cosa mi dite di Felipao? Ancora che è scarso?', urlava a squarciagola il presidente ...

Oroscopo dal 18 al 24 marzo : settimana fortUnata per Cancro - creatività per Pesci : Un'altra settimana tutta da vivere sta per iniziare: secondo l'Oroscopo dal 18 al 24 marzo, le prossime giornate si preannunciano interessanti sotto svariati punti di vista. L'inverno lascerà la scena e la primavera farà il suo ingresso. Questo comporta una sorta di rinascita, specialmente per il Cancro. I nati sotto questo segno si libereranno dall'ansia che ha caratterizzato i mesi precedenti. Ma si registrano novità importanti anche per altri ...

Giorgio Mastrota si (ri)sposa : ecco chi è la fortUnata : Il re delle televendite a nozze con Flo Gutierrez, scialpinista professionista e madre dei figli Matilde e Leonardo. Tutti i...

Europa League : Napoli poco fortUnato - Arsenal ai quarti : Pierre von Hooijdonk, ambasciatore dell'Uefa par l'Europa League, ha avuto la 'mano pesante' col Napoli nel sorteggio di Nyon. Nei quarti di finale infatti, i partenopei dovranno vedersela con l'Arsenal, attuale quarta forza della Premier League. Andata a Londra l'11 aprile, ritorno al San Paolo dopo una settimana, quando si decidera' quale delle due accedera' alla semifinale per affrontare la vincente del derby spagnolo tra Valencia e ...

ATP Indian Wells : Thiem in semifinale senza giocare - Monfils infortUnato : Indian Wells, problemi al tendine d’Achille per Monfils che non è sceso in campo contro Thiem: l’austriaco in semifinale Thiem approda alle semifinali del torneo americano di Indian Wells, dopo aver usufruito del forfait di Monfils. Il francese si è ritirato ancor prima di scendere in campo a causa di un infortunio che ha spiegato così: “Erano diversi giorni che sentivo dolore al mio tendine d’Achille sinistro. Oggi ho provato ...

Oroscopo di sabato 16/3 : belle sorprese per l'Ariete - Scorpione fortUnato : Le previsioni dei segni zodiacali per la giornata di sabato 16 marzo hanno in serbo delle sorprese per chi è nato sotto il segno dell'Ariete, mentre soffia aria di fortuna per lo Scorpione. Dubbi e incertezze per il Capricorno, mentre il segno dei Gemelli è atteso da un sabato di fuoco dallo sfondo passionale. Vediamo ora maggiori dettagli per tutti i dodici segni. Previsioni astrologiche 16 marzo: Oroscopo della prima sestina zodiacale Ariete: ...