Tetris 99 tra i suoi fan vanta anche Hideki Kamiya

eurogamer

(Di domenica 17 marzo 2019)99 è disponibile su Nintendo Switch, e in poco tempo ha conquistato una folta schiera di appassionati.Come possiamo vedere infatti, lo storico gioco basato sui mattoncini da incastrare al meglio è stato coniugato alla moda del battle royale, mossa che si è rivelata decisamente vincente, a giudicare dai risultati ottenuti.infatti, director di Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami e Bayonetta, ha dichiarato via Twitter di non riuscire a staccarsi dal gioco, tanto ne è preso. La passione per99 dihaportato ifrutti: il director ha infatti raggiunto le vette più alte della classifica nei primi giorni di gioco, qualificandosi come un ottimo giocatore diLeggi altro...

BMagazineNews : Tetris 99: il matrimonio perfetto tra un grande classico e l’ultima moda dei videogiochi Preparatevi a sfidare altr… - _UmbraWitch : Tetris 99 è forse l’unico che si salva perché almeno è diverso dai soliti BR e rimane comunque Tetris DI BASE Ma t… - PressviewLuke : Il riuscito #Mashup tra #Tetris e #PuyoPuyo è disponibile in formato esclusivamente digitale per #PS4 con tutte le… -