Sinfonia Napoli | tutto l’attacco in gol contro l’Udinese | poker e sorriso | il più

(Di domenica 17 marzo 2019) Ilsupera per 4-2. In gol, compresi Younes (prima rete) e Mertens che interrompe 3 mesi di digiuno. Ancelotti decisivo nel cambio di mood nel secondo tempo Dopo la batosta (indolore) subita in Europa Leagueil Salisburgo, iltorna a vincere entro i confini nazionali, per un successo che mancava da 2 partite. Sono quattro le reti rifilate al, 52 in campionato per quello che è terzo miglior attacco della Serie A dietro Juventus e Atalanta.Cafaro/LaPresseFesta del gol al San Paolo, alla quale prendono parte tutti gli attaccanti partenopei. Apre le danze Younes, alla prima rete in Serie A; raddoppia Callejon in netto miglioramento nel girone di ritorno; firma il tris il solito Milik che raggiunge quota 15 in stagione; chiude i conti Mertens che interrompe un digiuno lungo 3 mesi.AFP/LaPresseUnica nota negativa un ...

