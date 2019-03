ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2019) Intervento polemico quello del deputato dem Robertoall’assemblea nazionale del Pd: il parlamentare esordisce rinnovando i suoi auguri di buon lavoro al neo-segretario Nicola Zingaretti. Ma puntualizza: “Noi saremo una minoranza leale e ci diffeeremo dalle minoranze precedenti, perché noi non spareremo sulla diligenza. Poi non ho capito se il riferimento del presidente Gentiloni riguardava la minoranza attuale o altro. Paolo, io ho sempre imparato che normalmente, quando bisogna cercarsi dei posti, si passa in maggioranza e non si resta certo in minoranza. Noi comunque rimarremo in minoranza e abbiamo volentieri rinunciato, proprio per coerenza per quanto sostenuto in una intera campagna elettorale, a qualunque tipo di impegno in segreteria e in altri organismi che saranno creati”.Il politico, poi, applaude Zingaretti per aver deciso di visitare la ...

ciropellegrino : #Giachetti sta facendo un discorso personale, rancorosissimo e di basso livello. Devo dire la verità, deludente. Mi… - Cascavel47 : Pd, Giachetti: “Un ideologo di questa baracca voleva che noi e Renzi ce ne andassimo”. E polemizza su rientro di ex… - fattoquotidiano : Pd, Giachetti: “Un ideologo di questa baracca voleva che noi e Renzi ce ne andassimo”. E polemizza su rientro di ex… -