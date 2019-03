NBA | disastro Pelicans nel finale | Phoenix vince all' OT grazie all' errore di coach Gentry

NBA - Los Angeles Lakers - che disastro : battuti anche dai Suns - addio ai playoff? : Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 118-109 Un disastro. Difficile trovare un modo diverso per commentare la clamorosa, inattesa e molto probabilmente definitiva sconfitta dei Lakers a Phoenix. La caduta ...

NBA - i risultati : Lakers - altro disastro. Warriors tutto facile - Harden si ferma : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 110-105 altro tracollo per i Lakers , 29-31, , che non approfittano della trasferta in casa Grizzlies , 24-38, per rimettersi in carreggiata nella corsa ai playoff.

NBA - Memphis-Los Angeles Lakers 110-105 : disastro L.A. - LeBron perde anche coi Grizzlies : Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers 110-105 I Los Angeles Lakers hanno uno dei calendari più difficili della NBA da qui alla fine della stagione, ma visto il loro rendimento contro le squadre meno ...

NBA - i New York Knicks sono un disastro e in estate le cose potrebbero - non - cambiare : e i 16 con 15 rimbalzi di Enes Kanter; due dei tanti sacrificati nell'ultima settimana di mercato in cui i Knicks hanno gettato la maschera e fatto capire al mondo NBA le loro intenzioni, mettendo ...

NBA - i risultati della notte : disastro Bucks senza Giannis - esordio di Gasol con i Raptors : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 83-103 Giannis Antetekounmpo c'è, ma resta a bordocampo a guardare i suoi per 48 minuti subire la sconfitta più pesante della stagione. Un ko che lancia un messaggio ...

NBA – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...

NBA – Disastro Cleveland Cavaliers - coach Drew non ha dubbi : “non credo di restare per la prossima stagione” : Stagione Disastrosa per i Cleveland Cavaliers, coach Larry Drew si chiama fuori e spiega di non essere sicuro della panchina per il prossimo anno Erano partiti con ambizioni di Playoff nonostante l’addio di LeBron James, ma fra problemi di spogliatoio, infortuni dei giocatori chiave e un avvio shock che ha demoralizzato tutto l’ambiente, dopo oltre metà stagione i Cleveland Cavaliers sono peggior squadra NBA con un record di 9 ...