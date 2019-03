Napoli segna | soffre poi stende l’Udinese

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Vela – Disputate 2 prove del Campionato Invernale del Golfo di Napoli : assegnate Coppa de Pinedo e Coppa Giuseppina Aloj : Due le prove del Campionato Invernale del Golfo di Napoli Disputate domenica 10 marzo. assegnate la Coppa de Pinedo e la Coppa Giuseppina Aloj Si è disputata domenica 10 marzo la penultima prova del 48° Campionato Invernale di Vela d’altura del Golfo di Napoli, organizzata dallo Sport Velico Marina Militare e dalla Sezione Velica dell’Accademia Aeronautica. In palio, la Coppa De Pinedo, intitolata al pioniere dell’aviazione ...

Con Milik e Mertens in campo - il Napoli segna più gol : una rete ogni 34 minuti : Tre attaccanti per due posti Tre attaccanti per due posti. Lorenzo Insigne. Dries Mertens. Arkadiusz Milik. Raramente Ancelotti li ha schierati insieme: solo per 269 minuti. Una sola volta dal primo minuto: in campionato contro il Milan e finì 0-0. Per il resto, li ha alternati. Il Napoli in questa stagione ha fin qui giocato 37 partite: 26 in campionato, 6 in Champions, 3 in Europa, 2 in Coppa Italia. Dai nostri calcoli, abbiamo aliminato le ...

Napoli - Milik punta il Sassuolo : 'Voglio segnare ancora' : Seconda il Corriere dello Sport, Arek Milik scenderà in campo Sassuolo . 'Voglio segnare ancora': questo il messaggio che l'attaccante polacco ha ripetuto nell'ultimo allenamento. Domani al fianco del polacco dovrebbe ...

Marco Cappato : «A Napoli il 16 e il 17 marzo per la politica dei non rassegnati» : Si dice “cambiamento climatico” ma non si fa niente per fermarlo. Si dice “democrazia” ma non la si pratica. Si dice “lavoro” ma non lo si traduce in guadagno. In politica, tra il dire e il fare c’è un abisso. Tutti dicono di volere il potere per cambiare le cose ma, una volta ottenuto il potere, non cambiano nulla. Marco Cappato, il politico radicale che pratica la disobbedienza per affermare con la nonviolenza diritti e libertà civili, pensa ...

Il Napoli segna ancora su azione. Gol numero 30 per Milik : Il Napoli si aggiudica l’andata degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. Le due formazioni si incontrano per la prima volta in una competizione europea. Gli azzurri ha perso soltanto una delle ultime nove partite in competizioni europee. Nel dicembre scorso nella fase a gironi della Champions League contro il Liverpool (0-1). L’unica sconfitta casalinga del Napoli nelle ultime sei partite in competizioni europee è arrivata in ...

Espulsione Meret - Ronaldo si tuffa e Pjanic segna sulla punizione ma non c’è stato alcun fallo : Napoli-Juve indirizzata dall’arbitro al 28° [FOTO e VIDEO] : Espulsione Meret – Si sta giocando la 26^ giornata del campionato di Serie A, si chiude con i big match tra Napoli e Juventus, partita molto importante per la zona scudetto. La squadra di Ancelotti tiene il pallino del gioco, al 26′ l’episodio che cambia la partita, errore di Malcuit, Ronaldo intuisce il pallone supera Meret, il portoghese crolla in terra, il replay non lascia dubbi, non c’è stato contatto, ...

Napoli-Juventus 0-1 La Diretta Espulso Meret - segna Pianic su punizione. Palo di Zielinski : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la...

Recupera il pallone - 4-5 tocchi e gol : così segna il Napoli di Ancelotti : Unisci i puntini Il calcio verticale. Pochi tocchi e si va in porta. Ecco cosa predica Carlo Ancelotti il rinnegato, l’uomo che ha preso le distanze dal calcio basato esclusivamente sul tocco di palla, che apprezza l’Atletico Madrid, che vorrebbe che il suo Napoli in parte gli somigliasse, che non capisce perché abbiamo dimenticato il calcio all’italiana, che legge e studia le statistiche e dichiara che in porta si arriva con ...

Napoli - Ancelotti : "La punizione di Milik? Gli ho detto io di tirare rasoterra - me l'ha insegnato CR7" : Dopo due pari di fila, il Napoli torna a vincere in campionato con un 4-0 al Parma : "Il livello della prestazione è stato molto alto come nelle ultime partite - commenta Ancelotti -, finalmente ...

Napoli devastante - poker al Parma nel segno di Milik : grande segnale ad una Juventus ferita - si infiamma il big match : Napoli travolgente in trasferta a Parma: 4 gol per liquidare i gialloblu e lanciare un netto segnale alla Juventus. Partenopei in grande forma in attesa del big match del prossimo turno Nel pomeriggio la Juventus soffre a Bologna e vince di misura, grazie a Dybala costretto a ‘rinunciare’ al suo turno di riposo per entrare dalla panchina e risolvere una gara che si era fatta davvero complicata. Più tardi un’altra trasferta, questa volta ...

Gazzetta : “Napoli - i senatori continuano a non segnare - Ounas merita qualche chance in più” : La buona e la cattiva notizia Ecco un estratto del pezzo di cronaca della Gazzetta all’indomani della partita di Europa League Napoli-Zurigo. La buona notizia e` che hanno segnato gli esterni di rinforzo, Verdi e Ounas. L’algerino soprattutto e` stato tra i piu` propositivi e forse merita qualche partita in piu`, data anche la condizione cosi` cosi` degli altri. La cattiva e` che come al solito la cattiveria sotto porta dei senatori ...

Napoli-Torino - Ancelotti : '18 palle gol in due gare - inaccettabile non aver mai segnato' : Il copione sempre il solito, fatto cioè di tante occasioni ma senza l'affondo decisivo: " E' mancato solo il gol, proprio come a Firenze " ha esordito Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport nel ...