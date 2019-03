Milan-Inter | pronostico | quote e probabili formazioni

termometropolitico

(Di domenica 17 marzo 2019)Domenica 17 Marzo 2019, ildi Gattuso sfiderà nel tanto atteso Derby della Madonnina l’di Spalletti, nella 28a giornata della Serie A 2018/2019. Chiaramente il match si giocherà al Giuseppe Meazza dio. Il calcio d’inizio di questo tanto atteso match, valevole per la 28esima giornata di Serie A, è fissato per le ore 20:30.: ilÈ arrivato finalmente il momento del Derby dio, le dueesi si sfideranno sul campo di San Siro per guadagnare un vantaggio sui cugini in ottica terzo posto, così da non rischiare di rimanere fuori dal treno Champions.La squadra di Gattuso è sicuramente in uno stato di forma migliore di quello dell’; ilinfatti nelle ultime cinque di campionato ha sempre vinto, segnando inoltre una media di 2,4 gol a partita. I ...

AntoVitiello : Milan-Inter, record d’incassi per la serie A: superati i 5,7 mln. Partita trasmessa in circa 200 Paesi 600 operato… - acmilan : Massaro, Inzaghi, Kaká and De Jong: all on target in these 3 #MilanInter clashes from the past ?? ????… - Corriere : Il 17 marzo 1939 nasceva a Cusano Milanino una delle icone del calcio italiano. Giovanni Trapattoni, bandiera del M… -