L’assalto alla televisione pubblica serba | a Belgrado

L’assalto al reddito di cittadinanza : Poste in allarme : Rispettate l’ordine alfabetico», chiedono le Poste. «Non venite tutti il primo giorno, per presentare le domande c’è tempo sino a fine mese» hanno già fatto sapere i Caf. Oggi parte la raccolta delle domande per ottenere il reddito di cittadinanza e tutti si aspettano un vero e proprio assalto agli sportelli: la misura interessa infatti oltre 5 mil...

LIVE Atletica - Europei 2019 in DIRETTA : 3 marzo. Italia alL’assalto della medaglia con la 4×400 donne e Forte. Perini fuori dalla finale dei 60 hs per un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei Indoor 2019 di Atletica leggera (oggi domenica 3 marzo). A Glasgow (Gran Bretagna) si conclude la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo, verranno assegnati gli ultimi titoli e ne vedremo davvero delle belle con tanti campioni pronti a mettersi in luce basti pensare a Ivana Spanovic, Mariya Lasitskene, Nelson Evora, Christina Schwanitz e tante altre stelle che ci faranno ...

Toghe - Md alL’assalto della Lega : “La loro legittima difesa si ispira alla vendetta - il ddl Pillon è controriforma devastante” : Dalla legittima difesa al ddl Pillon, dal decreto sicurezza alla “deriva xenofoba e razzista” contro i migranti. Il discorso di Maria Rosaria Guglielmi, segretaria di Magistratura democratica, all’apertura del XXII Congresso della corrente delle Toghe di sinistra a Roma, è un assalto alla Lega e a tutte le politiche portate avanti da Matteo Salvini. Se il disegno di legge sulla legittima difesa è ispirato da “un’idea ...

F1 - si avvicinano i Test ed il Mondiale 2019 : Ferrari - le cinque risposte per dare L’assalto alla Mercedes : Nel Circus della F1 il 2018 che si è chiuso ha sorriso ancora una volta ai colori della Mercedes. La Stella a tre punte ha suggellato il proprio dominio con i due titoli iridati (piloti e costruttori) arrivando a quota cinque con Lewis Hamilton. Il britannico ha rasentato la perfezione nell’annata scorsa e meritatamente ha raggiunto un mito come l’argentino Juan Manuel Fangio nella graduatoria dei piloti con più Mondiali in bacheca ...