Il mio amico Salvuccio | a 18 anni stroncato dal cancro | una canzone per lui

Corrado Guzzanti rivela : “Truffato dal mio amico - un buco da quasi un milione di euro. Andavo avanti a scatolette di tonno” : “Per un lungo periodo ho avuto difficoltà a dormire per gli incubi e gli scoppi di pianto nel sonno. Questa cosa mi imbarazza ma per fortuna, grazie alla mia compagna che mi è rimasta sempre vicina a farmi coraggio, con molta lentezza ho ripreso a vivere. Ero in difficoltà anche a fare la spesa“. A raccontarlo in un aula del Tribunale di Roma è Corrado Guzzanti, che ha rivelato di esser stato raggirato e frodato da quello che non era ...

Luke Perry ancora in ospedale - il messaggio di Brenda : «Amico mio - ti stringo forte» : Luke PerryLuke PerryLuke PerryLuke PerryLuke Perry«Amico mio. Ti stringo forte e ti do la mia forza». A poche ore dalla notizia del ricovero di Luke Perry, dopo essere stato colpito da un ictus, è Shannen Doherty una delle prime a mandare in Rete un messaggio dedicato all’amico, ed ex co-star di Beverly Hills 90210. Perché se negli anni ’90 lui era il «bello e maledetto» Dylan McKay, lei era la ragazza che lo amava, Brenda ...

Rigopiano - è morto Falco - il cane eroe che salvò tre bambini. Il ricordo del vigile del fuoco suo “compagno : “Ciao amico mio - grazie di tutto” : In tanti si ricordano di lui, lui che durante la tragedia di Rigopiano salvò tre bambini, Ludovica, Edoardo e Samuel, rimasti incastrati nella sala biliardo dell’hotel travolto dalla valanga. Falco, il cane eroe, è morto per via di una mielopatia degenerativa che nell’ultimo periodo gli aveva impedito l’uso delle zampe posteriori. A dare l’annuncio della scomparsa del bellissimo animale è Fabrizio Cataudella, il vigile ...

Trump : per Pyongyang un futuro 'fantastico' se 'il mio amico Kim' denuclearizza : 'Il Vietnam sta fiorendo come pochi Paesi al mondo', cinguetta Trump , la 'Corea del Nord farebbe lo stesso se denuclearizzasse velocemente. Il potenziale è incredibile, una grande opportunità come ...

Ultimo "Sanremo? Ecco la verità.."/ "Io e il mio amico Venditti" : esce 'Fateme Cantà' : Ultimo chiude il capitolo contestazioni Sanremo e racconta il suo nuoov disco e l'amicizia con Antonello Venditti Ecco cosa dice

Gabriele la Porta - morto conduttore RaiNotte/ Timperi 'un amico - realizzò mio sogno' : Gabriele la Porta, morto a 73 anni lo storico giornalista e conduttore Rai. Il ricordo commosso di Tiberio Timperi, 'un amico'.

Organizza festa per la sua fidanzata e le fa una "vera" sorpresa : "Mi ha tradito col mio migliore amico" : Una festa a sorpresa, nel vero senso della parola. Ecco cosa è accaduto in Venezuela, quando un uomo ha deciso di Organizzare una grande festa per annunciare ad amici e parenti che la sua fidanzata lo aveva tradito con il suo migliore amico, che conosce da oltre 20 anni.Come riporta il Daily Mail, il fidanzato, ferito nell'orgoglio, nel bel mezzo della festa avrebbe esordito dicendo: "Oggi ho scoperto qualcosa che, in cuor mio e nella mia ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik : "Grazie di tutto amico mio" : Da un capitano all'altro. Da un pezzo di Napoli , della storia del Napoli, a un napoletano doc, fin dentro al midollo. Lorenzo Insigne raccoglie l'eredità di Marek Hamsik e lo saluta con un messaggio ...