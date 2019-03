Calendario Mondiali basket 2019 | programma | orari e tv Le date di tutte le partite | c’è

Basket - Mondiali 2019 : il Calendario delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Si disputeranno quest’estate i Mondiali di Basket maschile 2019, che approderanno in Cina dal 31 agosto al 15 novembre, snodandosi attraverso otto città del Paese più popoloso del mondo. L’Italia, nel sorteggio di poche ore fa, è stata sorteggiata con Serbia, Filippine e Angola. Se la Nazionale che ha raggiunto la finale iridata 2014, olimpica 2016 ed europea 2017 non sembra la vera rivale degli azzurri per il passaggio del turno, la ...

Mondiali basket - sorteggio Cina 2019 : Calendario e orari : Nel gruppo 1 troviamo la Cina, in qualità di Paese ospitante,, gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica,, Spagna e Francia, nel 2 Lituania, Argentina, Grecia e Serbia. L'Italia è stata inserita ...

Mondiali biathlon di Oestersund : Calendario - risultati e medagliere : Mondiali di biathlon 2019 in corso ad Oestersund, tutti i dettagli sulle gare in programma e quelle già disputate I titoli da assegnare ai Mondiali di biathlon 2019 sono dodici: a Oestersund debutta la staffetta single mixed, gara a coppie con un uomo e una donna impegnati in due frazioni alternate ciascuno. Ecco risultati, calendario completo e medagliere. Tutti i risultati STAFFETTA MISTA (Giovedì 7 marzo) ORO: NORVEGIA (ROEISELAND Marte ...

Curling - Mondiali femminili 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : I Mondiali 2019 di Curling femminile si disputeranno a Silkeborg (Danimarca) dal 16 al 24 marzo. Le migliori dieci squadre del Pianeta si daranno battaglia nel tradizionale round robin, le prime due classificate si qualificheranno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto si contenderanno gli altri due pass a disposizione. Le favorite della vigilia sono sempre la solite: la Svezia, il Canada, la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Saitama 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Pattinaggio artistico si disputeranno alla Super Arena di Saitama (Giappone) dal 20 al 23 marzo. La rassegna iridata torna in terra nipponica a cinque anni di distanza dall’ultima volta e si preannuncia una competizione particolarmente avvincente e appassionante con tante stelle pronte ad emozionare il pubblico che gremirà l’impianto. L’Italia dovrà fare a meno di Carolina Kostner ma potremo sognare in grande ...

Short track - Calendario Mondiali 2019 : le date e gli orari delle gare. Come vederle in tv e streaming : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della ...

Calendario Mondiali biathlon 2019 : orari e gare giorno per giorno. Come vederle in tv e streaming : Mancano poco più di 24 ore e poi il grande biathlon tornerà protagonista con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio domani, giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo ...

Biathlon - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : La lunga attesa sta per finire: il Biathlon tornerà con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato ...

Short track - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Dall’8 al 10 marzo, sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria), la stagione 2018-2019 dello Short track andrà in archivio con l’appuntamento clou: i Mondiali 2019. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua ...

Rugby - Mondiali Under 20 Argentina 2019 : ufficiale il Calendario. Tutte le partite dell’Italia : Ufficiali le date dei Mondiali Under 20 di Rugby che si terranno in Argentina dal 4 al 22 giugno: l’Italia è inserita nel Girone B ed esordirà proprio il 4 giugno contro l’Australia per poi affrontare l’Inghilterra l’8, e l’Irlanda il 12. Le semifinali sono in programma il 17, mentre le finali si giocheranno il 22. Così al sito federale il responsabile tecnico Fabio Roselli: “Il livello del Mondiale Under 20 ...

Skeleton - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Ultimo appuntamento della stagione per quanto riguarda lo Skeleton: in quel di Calgary si sono assegnate le Coppe del Mondo, ora ci si sposta, sempre in Canada, verso Whistler, dove si assegneranno i titoli iridati. Vanno in scena nel tra una settimana i Mondiali: andiamo a scoprire il programma, con gli orari italiani, ed il calendario completo della manifestazione. Mondiali Skeleton Whistler 2019 Mercoledì 7 marzo Ore 18.00 Skeleton maschile ...

Speed skating - Mondiali all-round 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Sono appena andati in archivio i Mondiali sprint ed ora è già tempo di pensare ai Mondiali allround di Speed skating: a Calgary i 48 atleti migliori al mondo (24 uomini ed altrettante donne) si daranno battaglia per le tre medaglie iridate. Per l’Italia hanno ottenuto la qualifica Francesca Lollobrigida e Noemi Bonazza tra le donne e per gli uomini Andrea Giovannini e Michele Malfatti, mentre Davide Ghiotto è la terza riserva. Sabato 2 ...

Bob - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Conclusa la Coppa del Mondo, è tempo del piatto forte per la stagione del bob. A Whistler, in Canada, andranno in scena i Mondiali di bob, con la edizione numero sessantatrè della propria storia. Nel 2017 la kermesse iridata si disputò a Schönau am Königssee, in Germania, e vide il trionfo dei padroni di casa con 4 medaglie d’oro, una d’argento e due di bronzo. Anche in questo 2019 i tedeschi sono i grandi favori, con i padroni di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : È iniziato il conto alla rovescia per i Mondiali di Ciclismo su pista, che si svolgeranno da mercoledì 27 febbraio a domenica 3 marzo a Pruszkow (Polonia). La stagione si chiuderà con la rassegna iridata, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare il titolo. L’Italia si presenterà con una squadra competitiva e punterà a ripetere l’ottima prestazione della scorsa edizione, chiusa con un bottino di sei medaglie. Come di ...