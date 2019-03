Brambilla | Gli animali non sono oggetti ma i nostri affetti

“Gli animali non sono cose” : Brambilla lancia una petizione online : “A molti sembrerà ovvio, ma per la politica e per il diritto non è così: gli animali sono esseri senzienti, non cose. Un’ottima occasione per ribadire il concetto e chiedere decisioni conseguenti è firmare online la petizione a sostegno della mia proposta di legge costituzionale (AC15) che riconosce gli animali come esseri senzienti”: lo ha detto oggi, a Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli ...

“Basta gabbie negli allevamenti” : l’On. Brambilla rilancia la raccolta firme : Non solo i banchetti aperti il 9 e 10 marzo nelle principali città italiane. Continua anche online, sul sito www.leidaa.info la campagna della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente per raccogliere firme a sostegno nell’Iniziativa dei cittadini europei (ICE) che chiede alla Commissione europea di mettere fuori legge le gabbie negli allevamenti. “Non perdete quest’occasione – invita l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente ...

Rocco Siffredi - il figlio Leonardo : "Mi piace Francesca Brambilla di Avanti un Altro. Il lavoro di papà? Ho pensato di farlo..." : Leonardo Tano è uno dei due figli avuti da Rocco Siffredi, il celebre attore hard italiano, premiato anche quest'anno, alla "veneranda" età di 54 anni, agli AVN Awards, noti anche semplicemente come gli Oscar del porno.L'attore, produttore e regista pornografico abruzzese ha avuto due figli dalla moglie Rozsa Tassi, ex modella ungherese che Siffredi ha sposato nel 1993, Lorenzo, 23 anni, e, appunto, Leonardo, nato nel 1999.prosegui la ...

Rocco Siffredi - il figlio Leonardo confessa : “Mi piace Francesca Brambilla” : Rocco Siffredi, intervista al figlio Leonardo: “Mi piace Francesca Brambilla, ma sono fidanzato” Oggi, sul settimanale Chi, Leonardo Siffredi (il figlio di Rocco Siffredi), si è raccontato ed ha parlato dei suoi progetti futuri in una lunga intervista. Il ragazzo ha parlato delle sue passioni e dei suoi amori. Al momento, inoltre, ha confessato di […] L'articolo Rocco Siffredi, il figlio Leonardo confessa: “Mi piace ...

Volta ao Algarve 2019 : tutti gli italiani al via. Fabio Aru guida la UAE Emirates - Gianluca Brambilla in cerca di conferme : La stagione ciclistica europea prosegue il proprio calendario in attesa dei primi grandi appuntamenti con la Volta ao Algarve em Bicicleta 2019, corsa a tappe dell’UCI Europe Tour di categoria 2.HC. In programma tra mercoledì 20 e domenica 24 febbraio in Portogallo, la prova vedrà impegnati diversi corridori di primo piano del panorama internazionale come l’olandese Wout Poels (Team Sky) e il francese Christophe Laporte (Cofidis), ...

Trofeo Laigueglia 2019 - la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Moreno Moser e Gianluca Brambilla : La 56ma edizione del Trofeo Laigueglia si correrà domenica 17 febbraio. La classica ligure aprirà anche quest’anno la stagione ciclistica italiana. Il percorso vedrà i corridori sfidarsi su 203 km con partenza e arrivo a Laigueglia, con la corsa che entrerà nel vivo nel circuito finale, in cui salite di Capo Mele e Colla Micheri faranno la selezione decisiva. Nell’ultima edizione si impose Moreno Moser, che quest’anno andrà a caccia del terzo ...