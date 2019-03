Bortuzzo a Non è l' Arena | ' I miei aggressori? Gli direi bravi | io sono ancora qui'

Non è l'Arena 17 marzo 2019 diretta : in studio Manuel Bortuzzo con Massimo Giletti : Non è l'Arena, gli ospiti di domenica 17 marzo 2019 Tra gli ospiti in puntata ci saranno tra gli altri l'opinionista fissa ed ex parlamentare Nunzia De Girolamo , per parlare di cronaca la ...

"Mai finita se non lo vuoi tu" - Bebe Vio da Manuel Bortuzzo : Uno scatto che dice tutto. Sulla pagina Facebook di papà Franco la foto di Bebe Vio a fianco di Manuel Bortuzzo alla Fondazione Santa Lucia, dove è ricoverato, dopo essere stato ferito nella notte tra ...

Manuel Bortuzzo e Bebe Vio si abbracciano : "Campioni di vita. Non è mai finita se non lo decidi tu" : Due sportivi, due ragazzi che hanno combattuto una battaglia e l'hanno vinta: ecco il ritratto di Manuel Bortuzzo e della campionessa paralimpica Bebe Vio apparso sui social network nelle scorse ore. Il 19enne, promessa del nuoto rimasto paralizzato dopo essere stato raggiunto da un proiettile durante un agguato a Roma, è stato immortalato insieme alla schermitrice.Dopo la foto che lo ritraeva col premier Giuseppe Conte, ora Manuel appare ...

Manuel Bortuzzo torna ad Ostia e non perde la speranza : “sogno le Olimpiadi! Fiducia nei medici - nel Signore e nella magistratura” : Manuel Bortuzzo spera ancora di poter partecipare alle Olimpiadi con l’aiuto dei medici e quello di Dio: il nuotatore azzurro non perdere la speranza Due criminali gli hanno tolto l’uso delle gambe, ma nessuno è riuscito a togliergli il sorriso che gli illumina il volto. Né la voglia di sognare le cose più belle, Olimpiadi comprese. Intanto, mentre alimenta i suoi sogni con il duro lavoro, il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo ...

Bortuzzo : 'Dove non arriva la scienza arriva la fede' : 'Se sono credente? Io ho un motto: la fede completa la scienza, e dove non arriva la scienza completa la fede'. Così Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma, nel ...

Bortuzzo : mio obiettivo era di partecipare alle Olimpiadi e non è cambiato : Roma – “Il mio obiettivo era quello di partecipare alle Olimpiadi e non e’ cambiato: se tutto andrà bene ci andro'”. A dirlo e’ Manuel Bortuzzo nel giorno del suo ritorno al centro federale di Ostia, il primo fuori dalla Fondazione Santa Lucia dove sta facendo la riabilitazione. “Se c’e’ la speranza di andare ai Giochi? Certo, nella mia testa c’e’ sempre speranza. Non ho pensato alle ...

Manuel Bortuzzo - i genitori contro la giornalista antimafia per intervista non autorizzata : Ci sono due versioni, diametralmente opposte, di uno stesso episodio. Federica Angeli, la nota giornalista del quotidiano La Repubblica, sotto scorta permanente dal luglio 2013 dopo essere stata minacciata di morte dai clan mafiosi di Ostia per le sue inchieste, è andata a trovare nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma, Manuel Bortuzzo. Il nuotatore di 19 anni, diventato il 'figlio d'Italia', è rimasto paralizzato ...

Martina - la fidanzata di Manuel Bortuzzo : “Non lo lascio solo - resterò con lui” : “Con Manuel ci siamo messaggiati poco prima che andasse alla festa dei 18 anni e poi all’Axa. Mi ha scritto stasera esco con Martina. Allora io gli ho chiesto chi è Martina?. E lui: La mia nuova fiamma. Ci abbiamo scherzato su da padre a figlio. Gli ho scritto ma dura fino a San Valentino? . E lui: Sì, sì è una brava ragazza. Poi la tragedia”. Così il padre di Manuel Bottuzzo, il giovane nuotatore ferito nel quartiere Axa di Roma da una ...

Manuel Bortuzzo 'Non mi sento più le gambe'/ Ultime notizie - 2 giovani arrestati 'Colpito per errore' : Manuel Bortuzzo in ospedale dopo la sparatoria "Non mi sento più le gambe". Fermati due giovani delle gang locali "Colpito per errore"

Manuel Bortuzzo - Salvini va al San Camillo dal 19enne ferito : 'Su Ostia non molliamo' : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è recato all'ospedale San Camillo per incontrare Manuel Bortuzzo , il ragazzo di 19 anni rimasto ferito sabato scorso nella sparatoria in via Menandro all'...

De Poli : non si può pensare meno grave se episodio Bortuzzo errore : Roma – “Quelle immagini sono un pugno nello stomaco. Vedere cadere a terra il giovane Manuel accanto alla sua fidanzata non puo’ lasciarci indifferenti. I due giovani in carcere da ieri hanno confessato e hanno parlato di ‘errore di persona’. E’ un’espressione che mi lascia senza parole: si puo’ forse pensare che sia meno grave se la persona che si tenta di uccidere e’ la ‘persona ...

Manuel Bortuzzo - lo sparo e lui cade a terra : un video (che non pubblichiamo) riprende il momento dell'agguato : Le immagini della telecamera della tabaccheria di Roma che mostrano il ferimento del 19enne, che era al distributore automatico con la sua ragazza. Immagini forti che Repubblica ha scelto di non mostrare per non aggiungere altro dolore al dramma che stanno vivendo il ragazzo e...

Manuel Bortuzzo - i due fermati confessano : «Non volevamo sparare a lui» : Dopo il ritrovamento della pistola in piazza Archiloco, all’Axa, avvenuto martedì, si sono costituiti Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia. Hanno detto di aver colpito il nuotatore pensando di avere davanti i ragazzi con cui avevano avuto una rissa poco prima