Bonucci Juventus | parole importanti dopo la sconfitta col Genoa

Juventus-Genoa - Bonucci non si lamenta troppo : “avrei firmato per perdere oggi e vincere contro l’Atletico” : Le parole di Leonardo Bonucci dopo la prima sconfitta in campionato della Juventus: le dichiarazioni del difensore bianconero “Sconfitta indolore fino a un certo punto, perché perdere non è mai bello. Però, se doveva capitare, meglio che sia capitato oggi piuttosto che in altre partite”. Così Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky dopo la fine della partita che ha sancito la prima sconfitta in campionato della ...

Champions League – La Juventus pesca l’Ajax - Bonucci svela : “sfida stimolante! Atletico Madrid? Cristiano Ronaldo alieno” : La Juventus pesca l’Ajax per la sfida dei quarti di Champions League: Bonucci la definisce una sfida stimolante e spera di vivere le stesse emozioni provate nel ritorno contro l’Atletico Madrid Quest’oggi la Juventus ha scoperto quale sarà la squadra da affrontare nei quarti di finale di Champions League. Il sorteggio, che nel primo turno aveva regalato un proibitivo Atletico Madrid, questa mattina è stato più benevolo: i ...

Bonucci : 'Abbiamo scoperto una nuova Juventus - Cristiano Ronaldo è un alieno' : Per la Juventus, quella di oggi, è stata una mattinata intensa, divisa tra il lavoro in campo e i sorteggi di Champions League che si sono tenuti a Nyon. Alla Continassa, Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno iniziato a preparare la gara contro il Genoa, mentre Pavel Nedved era in Svizzera per scoprire l'avversaria europea dei bianconeri. La Juve ai quarti di finale di Champions League se la dovrà vedere con l'Ajax. Subito dopo il ...

Juventus-Atletico Madrid - Bonucci senza giri di parole : “ci abbiamo messo i coglioni per tutta la partita” : Il difensore bianconero ha parlato immediatamente dopo il fischio finale, esaltando la prestazione fornita da tutti i suoi compagni Si toglie i sassolini dalla scarpa Leonardo Bonucci, lo fa senza usare giri di parole e rispedendo al mittente tutte le critiche arrivate nei giorni scorsi. Il difensore bianconero prende di petto la situazione e, insieme ai festeggiamenti, rimette a posto tutti coloro che dopo la sconfitta dell’andata ...

Mercato Juventus - duello con lo United per il dopo Bonucci – Chiellini : Mercato Juventus – Dall’Inghilterra arrivano novità importanti sul fronte acquisti di casa Juve. I bianconeri sembrano intenzionati a ringiovanire il reparto arretrato della rosa, ed i nomi che circolano sono di quelli davvero importanti. Mercato Juventus – Bianconeri decisi su due dei più forti difensori del panorama calcistico europeo Secondo quanto riportato oltremanica, la società […] More

Juventus - Benatia smaschera la pugnalata di Allegri : lo sfregio con Bonucci - perché è andato via : L'ex juventino Medhi Benatia lancia un siluro contro Massimiliano Allegri e spiega ai microfoni di Sky sport i motivi che l'hanno spinto a lasciare Torino per volare in Qatar, dove da gennaio indossa la maglia dell'Al-Duhail: "A dicembre ero in vacanza a Dubai. Ho parlato con mia moglie e miei figli

Bologna-Juventus - Allegri : “Gioca Cancelo. Gesto Bonucci? Dico che…” : BOLOGNA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo match contro il Bologna, analizzando anche il match di ritorno contro l’Atletico Madrid. Occhio anche alle novità di formazione contro gli emiliani. Confermata la presenza dal primo minuto di Perin, così come quella di […] L'articolo Bologna-Juventus, Allegri: “Gioca ...

Juventus - Bonucci e Bernardeschi suonano la carica : 'Ci sono ancora 90 minuti' : Ieri sera, è stata una serata piuttosto amara per la Juventus che ha perso per 2-0 contro l'Atletico Madrid. Nei bianconeri al termine della sfida c'era grande delusione e alcuni di loro hanno però voluto caricare la squadra in vista del match di ritorno. In particolare al temine della sfida alcuni giocatori della Juve hanno utilizzato i social per caricare la squadra in vista del match di ritorno. Infatti, Leonardo Bonucci, Federico ...

Juventus - Capello contro Bonucci : 'È bastata una carezza per farlo cadere' : Tra i calciatori della Juventus finiti nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta contro l'Atletico Madrid c'è Leonardo Bonucci autore di un gesto che sta facendo discutere sui social ma anche in tv, ...

Atletico-Juventus - il disastro di Bonucci : “mezzucci” per fregare l’arbitro ma fa l’assist a Gimenez - Capello lo massacra : Bonucci è stato uno dei peggiori in campo ieri sera nella sconfitta della Juventus contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano “Bonucci ha ricevuto una carezza e si è subito buttato a terra. In Italia siamo abituati troppo bene, appena ti sfiorano ti fischiano fallo. Chiaramente non c’era nulla e l’arbitro gli ha subito detto di tirarsi su”. Fabio Capello ha espresso con poche parole un concetto chiarissimo, reso palese dalle ...

Juventus - Capello bacchetta Bonucci : 'In Italia abituati bene...' : TORINO - Dagli studi di Sky Sport, un durissimo Fabio Capello ha bacchettato Leonardo Bonucci , autore di un brutto gesto in occasione del primo gol dell'Atletico Madrid. Il difensore bianconero si è buttato a terra nella ...

Juventus - Bonucci : "In estate mi ha cercato il Real. La Champions è un obiettivo" : Un pericolo in più per i campioni d'Italia, ma che la coppia Bonucci-Chiellini conosce benissimo e che è pronta ad annullare, dando un'altra lezione di difesa al mondo. Allegri si affida ai suoi ...

Atletico-Juventus - Dybala : 'Allegri è un maestro'. Bonucci : 'Mi ha cercato il Real' : Sinceramente non pensavo che un club come il Real Madrid potesse far partire un giocatore così, che in ogni partita fa la differenza e dimostra di essere il migliore al mondo. A livello di ...

Atletico Madrid-Juventus convocati : riecco Bonucci-Chiellini : convocati JUVENTUS- Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani sera contro l’Atletico Madrid. La Juventus partirà per Madrid nel pomeriggio, intorno alle ore 16:00, poi il tecnico bianconero parlerà in conferenza stampa alle ore 18:45. Bianconeri chiamati alla prova del nove. Come detto e ribadito, sarà fondamentale mettere a segno almeno un gol per […] More