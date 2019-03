A Parigi sta per inaugurare un museo galleggiante sulla Senna

LIVE Parigi-Nizza 2019 - Ottava tappa in DIRETTA : 17 marzo - lotta finale per la conquista della maglia gialla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza 2019. La 77ma edizione della Corsa del Sole si conclude con una frazione impegnativa di 110 km con partenza e arrivo a Nizza, che potrebbe ribaltare nuovamente la classifica generale. Il percorso presenta infatti ben sei GPM, due di prima categoria e gli altri quattro di seconda. L’ultima asperità di giornata, la Col des Quatre Chemins (5,5 km al 5,5%) si ...

Parigi-Nizza - Egan Bernal spodesta Kwiatkowski sul Col de Turini : La tappa più dura di questa Parigi-Nizza, la settima con arrivo in salita al Col de Turini, ha dato un volto nuovo alla classifica generale e ha scoperto la vera gerarchia in casa Sky. L'ormai ex leader della classifica Michal Kwiatkowski è andato in difficoltà sulla lunga ascesa finale, e la squadra ha deciso di lasciarlo da solo per puntare tutto su Egan Bernal, che ha fatto selezione prendendosi la maglia gialla. La tappa è andata però a ...

Parigi-Nizza 2019 : festa colombiana sul Col de Turini. Daniel Martinez batte Miguel Angel Lopez - Egan Bernal nuovo leader : Va in porto la fuga nella settima tappa della Parigi-Nizza. Nella frazione regina di questa edizione, con il durissimo arrivo in salita sul Col de Turini, trionfa Daniel Martinez, che faceva parte di una maxi fuga di 39 corridori partita nelle prime fasi di corsa. Il giovane colombiano della Education First ha battuto il connazionale Miguel Angel Lopez e il francese Nicolas Edet. La Colombia può festeggiare anche per Egan Bernal, che balza in ...

Parigi - manifestazione internazionale per l'ambiente : Anche gli studenti di Parigi e di tutta la Francia si sono uniti all'appello della giovanissima attivista svedese Greta Thunber, a fronte del surriscaldamento e degli stravolgimenti climatici determinati dall'intenso inquinamento mondiale. La gioventù di tutta Europa scende in piazza, protesta per le strade, per chiedere a gran voce l'applicazione di misure concrete, tanto nel quotidiano quanto nei grandi contesti politici. A Parigi i giovani si ...