Spal | Petagna | ' Ci mancava la vittoria in casa Quest' anno segno di più | ecco a quanto

Calcio Serie A - primo ko per la Roma di Ranieri : Petagna trascina la Spal : Arriva la prima sconfitta per la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi si arrendono per 2-1 al Paolo Mazza di Ferrara contro la Spal, nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A. Estensi che si confermano bestia nera per la Roma, sconfitta anche all'andata all'Olimpico. Una battuta d'arresto pe

Delusione Roma - la Spal vince 2-1 : decide un rigore di Petagna : La Spal torna a vincere in casa superando la Roma 2-1. Passata in vantaggio con Fares la squadra di Semplici subisce il pari su rigore di Perotti e trova sempre su rigore con Petagna i preziosi 3...

Spal-Roma 2-1 - Fares e Petagna danno il primo dispiacere a Ranieri : FERRARA - La maledizione continua. Dopo l'andata, la Spal batte la Roma pure in casa propria, allungando sull'Empoli e soprattutto mandando in malora i piani romanisti di rinascita. La settima ...

VIDEO Spal-Roma 2-1 - Highlights e sintesi della partita. Fares e Petagna puniscono i giallorossi : La SPAL ha sconfitto la Roma per 2-1 nel match valido per la 28^ giornata della Serie A. Gli emiliani si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno conquistato una vittoria fondamentale in ottica salvezza mentre i giallorossi hanno perso e ora la prossima Champions League si fa lontana. Fares ha portato in vantaggio i padroni di casa, Perotti ha pareggiato su calcio di rigore ma poi Petagna ha fatto esultare i biancoblù. Di seguito il ...

Spal-Roma 2-1 La Diretta Rigore per la Spal - traforma Petagna : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, Spal e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa settimana sul ...

Spal-Roma diretta live - Petagna riporta in vantaggio la Spal dagli undici metri : Spal-Roma diretta live – Dopo la gara tra Sassuolo e Sampdoria che ha regalato gol ed emozioni continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A. In campo Spal e Roma che si affrontano in una partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza e non può permettersi passi falsi, stesso discorso per i giallorossi, il tecnico Ranieri si è ...

Spal-Roma 2-1 La Diretta Nuovo vantaggio con Petagna su rigore : Si affrontano al Paolo Mazza di Ferrara, nella partita del sabato alle ore 18, SPAL e Roma; è un momento estremamente delicato per i padroni di casa, che dopo la sconfitta della scorsa...

Spal - Petagna : 'Siamo in difficoltà ma giochiamo bene. In casa non vinciamo da settembre...' : Il centravanti della Spal Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Roma: 'Siamo in un momento di difficoltà per i risultati, per quanto riguarda le prestazioni stiamo mettendo in campo un buon gioco. Dobbiamo tornare alla vittoria nel ...

FERRARA - Che ci fosse un legame con questa terra e con questa maglia non era ...

Serie A : Sassuolo-Spal 1-1 - Petagna su rigore concesso col Var risponde a Peluso : Petagna, Sp, Ammoniti: Peluso, Magnanelli, Rogerio, Sas,, Valoti, Sp, Espulsi : 48' st Duncan, Sas, LA CRONACA DEL MATCH

VIDEO Sassuolo-Spal 1-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Botta e risposta tra Peluso e Petagna : Pari e patta tra Sassuolo e SPAL nella gara valida per la 25ma giornata della Serie A di calcio, terminata 1-1: al vantaggio siglato al 43′ da Peluso per i padroni di casa risponde dal dischetto Petagna al 68′. Un punto a testa che scontenta entrambe le squadre. Di seguito le immagini salienti della sfida. GLI Highlights DI Sassuolo-SPAL 1-1 IL VANTAGGIO SIGLATO DA Peluso AL 43′ ?????? ???????? : ?????? 1 × 0 ...

Petagna - quello che non segna mai? Alla Spal è già in doppia cifra di gol : L'argentino è infatti accusato spesso di lavorare troppo poco per la squadra, ma di vedere la porta come pochi al mondo. Ora come la mettiamo? I VIDEO DI GAZZETTA TV paradosso - Che i gol incidano ...

VIDEO Atalanta-Spal 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Spal - Petagna : 'Sempre grato a Bergamo e all'Atalanta - ma ora...' : Andrea Petagna, attaccante della Spal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Atleti Azzurri contro l'Atalanta: 'Devo ringraziare per sempre questa squadra e questa città, è parte della mia famiglia, qui ho trascorso due anni fantastici. ...