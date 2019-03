Sono sorpreso dalle posizioni ' schiacciate' Lega | dice Di Maio a proposito di Cina

agi

(Di sabato 16 marzo 2019) "Mi auguro che lasia della stessa idea" del Movimento 5 stelle per quel che riguarda il memorandum Mou e l'autonomia dell'Italia nell'assumere determinate decisioni, "perché negli ultimi giorni ho vistodiverse, un po'su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che vuole e fa bene all'Italia. Mi ha, non lo nascondo. Su ogni punto dei precedenti governi continuo a sentire 'dobbiamo andare avanti'. Ma non dimentichiamoci che siamo arrivati al governo per provare a cambiare il Paese (e mi sembra che qualcosa la stiamo facendo), non certo per lasciarci trasre da misure prese da chi ci ha preceduto. Per questo non servivamo certo noi". Lo scrive Luigi Diin un post su Facebook.

robertosaviano : 'Fedeltà' mi ha sorpreso per la sua forza nel mostrare i sentimenti del nostro tempo: cosa siamo diventati, quali s… - UgoBaroni : RT @Motorsport_IT: #F1 | #Vettel: 'Sorpreso dal gap dalle #Mercedes. Sono favorite, ma la gara sarà diversa' #AusGP #Ferrari - francocrosti1 : @Helliot_Spencer Non l'ho mai definita così: piuttosto sono sorpreso che sia stata metabolizzata così in fretta -