Sci di fondo | Sprint Falun 2019 | Klaebo trionfa e vince la Coppa di specialità Tripletta

Salto con gli Sci – Pittin 40° a Schonach : l’azzurro deve recuperare 1’55” a Watabe nei 10 km di fondo : Pittin 40° dopo il Salto a Schonach: ha 1’55” da recuperare a Yoshito Watabe nei 10 km di fondo. Kostner parte 43° Partirà dal 40° posto, ma con 1’55” di distacco dal giapponese Yoshito Watabe e 1’12” dalla top ten: Alessandro Pittin può fare leva sulle proprie capacità nel fondo per rimontare parecchie posizioni nella Gundersen di Schonach e consolidare la leadership nel best skier trophy. Nella prova ...

Sci di fondo - Sprint Falun 2019 : Pellegrino secondo dietro a Klaebo nelle qualificazioni - avanti De Fabiani e Zelger. Tra le donne ok Laurent : Si sono concluse da poco le qualificazioni delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. In questo penultimo weekend di gare si comincia con il dominio, al maschile, di Johannes Klaebo, che con il tempo di 2’33″38 mette subito in chiaro i rapporti di forza rifilando 1″26 al nostro Federico Pellegrino e 2″22 al russo Alexander Bolshunov, che ha l’obiettivo di non farsi ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Falun 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino punta al podio - Klaebo favoritissimo : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare Sprint maschile e femminile di Falun, in Svezia, che si svolgeranno in questo penultimo weekend di Coppa del Mondo di sci di fondo. Quando c’è tecnica libera, c’è duello Federico Pellegrino-Johannes Klaebo: il copione sembra ripetersi ancora una volta, con il norvegese che gode di tutti i favori del pronostico nei confronti dell’italiano. Pellegrino partirà, nelle ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Falun 2019 : Federico Pellegrino a caccia della sprint - s’infiammano le lotte Klaebo-Bolshunov e Oestberg-Nepryaeva : Si avvicina la fase decisiva della Coppa del Mondo di sci di fondo per l’edizione 2018-2019. Il penultimo weekend di gare si svolge a Falun, in Svezia, e si snoda tra le sprint del sabato e le gare distance di domenica, sui canonici 10 km per le donne e 15 km per gli uomini. Quella di sabato sarà la penultima occasione che Federico Pellegrino avrà di sopravanzare Johannes Klaebo, nell’eterno duello che coinvolge l’italiano e il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Falun e Quebec. Pellegrino per chiudere in bellezza : La Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo si avvia alla conclusione. La penultima tappa è in programma a Falun (Svezia) nel weekend del 16-17 marzo durante il quale andranno in scena le sprint a tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile in tecnica libera. Il fine settimana successivo (22-24 marzo), invece, calerà il sipario in Quebec (Canada) con una sprint in tecnica libera oltre a 10 km e 15 km in entrambe le tecniche. L’Italia ...

Sci di fondo - le tappe di Falun e Quebec chiudono la stagione di Coppa del Mondo : la lista dei convocati azzurri : Il direttore tecnico azzurro ha reso nota la lista dei convocati per le tappe di chiusura della Coppa del Mondo a Falun e Quebec Sono sette i convocati per la due giorni di Coppa del Mondo di sci di fondo che si disputa nel fine settimana a Falun (Sve). IL direttore tecnco ha chiamato Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Stefan Zelger, Giandomenico Salvadori, Lucia Scardoni, Greta Laurent ed Elisa Brocard. In programma sabato 16 ...

