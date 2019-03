Ristoratore criticato per aver assunto pizzaiolo di colore | Razzisti | qui non

blogo

(Di sabato 16 marzo 2019)Rimini - Riccardo Lanzafame, undi Montescudo, haa novembre scorso Masamba, un ragazzo del Gambia in possesso di un permesso per motivi umanitari. Nonostante sia molto bravo a fare le pizze, il ragazzo non sembra essere gradito da una parte della clientela, che critica ilanche a mezzo Facebook. Su un gruppo, racconta il proprietario della Locanda Malatesta, "c'era scritto che potevo fare a meno di assumere un africano, forse era meglio un Papa nero".A quel punto, Riccardo contatta l’amministratore del gruppo e lo invita a rimuovere il commento a sfondo razzista, ma questa è solo la punta dell’iceberg. Sì, perché con il passare delle settimane ilnota un calo nella clientela, mentre qualcun’altro ha utilizzato un’app per criticare la scelta di assumere un dipendente di. "C’è stato chi ha prenotato, ma poi non è voluto venire a ...