Le rimodulazioni TIM imitano quelle Vodafone | dal 28 aprile aumenti per chi dimentica di

La politica riprova a farci dire addio alle rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...

TIM aumenta alcune sue offerte mobile fino a 1 - 99 euro : ecco le rimodulazioni in vigore da oggi : Come previsto, TIM ha avviato nella giornata di oggi la rimodulazione di diverse sue offerte mobile portando un significativo aumento nel loro prezzo. L'articolo TIM aumenta alcune sue offerte mobile fino a 1,99 euro: ecco le rimodulazioni in vigore da oggi proviene da TuttoAndroid.

Boccone amaro con le rimodulazioni TIM da oggi 25 febbraio : quali offerte coinvolte e quali aumenti : Ci siamo, purtroppo. Le rimodulazioni TIM già discusse nelle socrse settimane entrano in vigore oggi 25 febbraio. I clienti del vettore che non hanno deciso di non recedere dal contratto con l'operatore, dovranno subire determinati aumenti per la loro spesa mensile, con il primo rinnovo utile della loro offerta a partire proprio da questo lunedì. Facciamo dunque chiarezza sulle SIM coinvolte dalla modifica unilaterale del contratto. Le ...

Mai così probabili le rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : il quadro oggi 11 febbraio : La prospettiva di andare incontro ad una stagione primaverile caratterizzata da una pioggia di rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre non è mai stata così probabile. Dopo aver analizzato le ultime scelte da parte di TIM sotto questo punto di vista (basti pensare al nostro resoconto del 4 febbraio), oggi tocca analizzare un'altra serie di notizie e di indiscrezioni che in modo più o meno concreto riguardano le varie compagnie telefoniche. E a ...

Anche marzo 2019 con rimodulazioni TIM : le utenze business fisse colpite dagli aumenti : Emerge proprio oggi 4 febbraio una brutta notizia sul fronte delle rimodulazioni TIM, considerando che, dopo il nostro ultimo punto della situazione in merito ai rincari in arrivo a febbraio per i privati (qui trovate gli ultimi aggiornamento sul tema), ora bisogna concentrarsi su un altro target. In particolare, nelle ultime ore sono emerse delle segnalazioni che preannunciano dei rincari in arrivo Anche durante il mese di marzo, questa volta ...

Dal 31 gennaio evitiamo brutte sorprese con le rimodulazioni TIM : nuova strada per recedere : Stiamo vivendo un periodo molto intenso per quanto riguarda le rimodulazioni TIM. Come tutti sanno, infatti, dal prossimo 24 febbraio entreranno in gioco degli aumenti per tantissime offerte in ambito mobile, con rincari destinati ad oscillare tra 0,99 euro e 1,99 euro qui in Italia. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, con alcune precisazioni doverose su un argomento che dallo scorso 21 gennaio sta facendo discutere moltissimo dalle ...

Ancora discussioni sulle rimodulazioni TIM di febbraio 2019 : alcuni chiarimenti doverosi : Sta tenendo banco in questi giorni la questione delle rimodulazioni TIM, dopo la decisione da parte della compagnia telefonica di introdurre degli aumenti che saranno pari a 0,99 euro o 1,99 euro al mese a seconda dell'offerta colpita. Oggi non vogliamo analizzare la questione delle tariffe che dovranno fare i conti coi suddetti rincari a partire dal 24 febbraio (fino al giorno prima potrete recedere senza pagare penali, lì dove sono previste), ...

Nel mirino le rimodulazioni TIM con la denuncia all’AGCOM : diritti violati secondo ADUC : Le rimodulazioni TIM non potevano di certo passare sotto silenzio e oggi 24 gennaio l'ADUC (Associazione per i diritti degli Utenti e Consumatori) è scesa in campo contro le modifiche unilaterali del contratto da parte dell'operatore, denunciando il suo operato all'AGCOM e pure all'Antitrust. Perché, secondo l'ADUC, le rimodulazioni TIM non rispettano i diritti dei consumatori? Proprio questa mattina abbiamo riportato la lista completa delle ...

TIM segnalata ad AGCOM e Antitrust per le recenti rimodulazioni tariffarie : ADUC ha segnalato TIM ad AGCOM e Antitrust in merito alle recenti rimodulazioni, che sarebbero state presentate in forma scorretta agli utenti. L'articolo TIM segnalata ad AGCOM e Antitrust per le recenti rimodulazioni tariffarie proviene da TuttoAndroid.

Offerte colpite da rimodulazioni TIM da 0.99 e 1.99 euro - l’elenco : Le rimodulazioni TIM da 0.99 e 1.99 euro stanno facendo tremare un po' tutti i clienti del noto gestore blu, preoccupati che le variazioni unilaterali del contratto possa interessare anche le loro Offerte. Per questa ragione, abbiamo ritenuto il caso tornare sull'argomento, dopo avervi fornito in questo articolo le prime informazioni, ed aver poi approfondito il discorso delle motivazioni che l'operatore ha divulgato circa il perché di questi ...

Il vero perché delle rimodulazioni TIM da 1 - 99 euro : spiegazione poco digeribile per i clienti : Le rimodulazioni TIM da 1,99 euro davvero sono poco digeribili per i clienti del vettore mobile. I quasi 2 euro in più che non pochi dovranno sborsare ogni mese sono pure difficilmente giustificabili: eppure l'operatore ha provato a farlo in risposta ad alcuni utenti "inferociti" sui social. Ambasciator non porta pena, ecco di seguito quanto riferito attraverso il profilo Twitter dell'azienda. Una premessa doverosa prima di tutto: in ...

Ci sono anche piani popolari coinvolti nelle prime rimodulazioni TIM del 2019 oggi 22 gennaio : Stanno arrivando proprio in queste ore le prime informazioni più specifiche a proposito delle rimodulazioni TIM con cui, da ieri, la compagnia telefonica ha aperto ufficialmente le danze in questo 2019. Dopo avervi fornito alcune informazioni preliminari con un apposito post ad inizio settimana, infatti, oggi 22 gennaio possiamo portare alla vostra attenzione un'offerta che al 100% verrà coinvolta nei rincari tanto temuti dal pubblico italiano, ...

Nuove rimodulazioni per i clienti TIM in vista - con rincari fino a 1 - 99 euro al mese : TIM si prepara a rimodulare alcune offerte ricaricabili non più commercializzate, con aumenti che raggiungeranno 1,99 euro al mese. L'articolo Nuove rimodulazioni per i clienti TIM in vista, con rincari fino a 1,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Prima stangata del 2019 con le rimodulazioni TIM : tutte le informazioni preliminari : Stiamo per andare incontro ad una nuova doccia gelata per quanto riguarda le rimodulazioni TIM, in quanto è notizia di oggi 21 gennaio che sono in arrivo degli aumenti per alcune offerte che al momento non risultano più attivabili, ma che al contempo potrebbero in teoria coinvolgere moltissime persone in giro per il Paese. Come riportato qualche giorno fa sul nostro magazine, per il Decreto semplificazioni, che dovrebbe imporre un freno ai vari ...