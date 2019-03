Juventus | ci sarebbero stati contatti con l' agente del nazionale francese Kantè

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Laè pronta a rituffarsi sul campionato e domenica 17 marzo alle ore 12:30 affronterà a 'Marassi' il Genoa.Nella conferenza stampa che anticipa la partita, Max Allegri ha confermato come ci sarà massiccio turnover, con Cristiano Ronaldo nemmeno convocato per la partita, proprio per recuperare la condizione fisica, considerata anche la sua convocazione per laportoghese. In attesa dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, la dirigenza continua a lavorare notevolmente sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare per la prossima stagione una rosa già notevole....

