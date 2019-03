huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Eccola la mossa di Luigi Diper mettere una toppa alle previsioni di crescita al ribasso e tentare di rilanciare l'economia dell'Italia ai tempi del governo gialloverde. Un decreto denominato "Misure urgenti per la crescita economica", del quale Huffpost ha potuto leggere una prima bozza e che fa parte di un trittico, insieme al decreto sblocca cantieri e al testo "anti-manovrina" che sta mettendo a punto Giovanni Tria.È tanta la carne al fuoco. 35 capitoli divisi in tre macro-aree: misure fiscali per la crescita economica, misure per il rilancio degli investimenti privati, misure per il rilancio degli investimenti pubblici. Sono questi ultimi due a contenere una delle parti fondanti della strategia del vicepremier. Secondo una linea che potrebbe essere definita così: mani più libere alle imprese. Vi si trovano misure per lo sblocco o l'accelerazione delle ...

HuffPostItalia : Di Maio prepara la 'scossetta' - Roby_Giordano : Il Congresso delle Famiglie a Verona. Di Maio: 'Si prepara un festeggiamento di un nuovo medioevo che io non vado a festeggiare' - Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: Tav, la carta Di Maio: voto di fiducia in Aula. Il M5S prepara la resa dei conti in Parlamento: vuole evitare che la Leg… -