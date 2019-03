Delusione Roma | la Spal vince 2-1

Fantacalcio 26ª giornata : Juve sempre più in testa - il Milan agguanta il terzo posto - Delusione Roma : Si è conclusa la 26ª giornata di Serie A . L'Inter perde in casa del Cagliari, la Juventus vince al San Paolo allungando ancora sui partenopei. Apertissime le sfide per il terzo e per il quarto ...