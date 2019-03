Curare l’Alzheimer con luci e suoni? Scoperto un possibile trattamento non invasivo che

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) Occhi e orecchie potrebbero aiutare le persone a risolvere i danni inflitti al cervello dal? Solo guardando una luce lampeggiante e ascoltandointermittenti? Un nuovo studio, condotto dai noti neuroscienziati del MIT e pubblicato sulla rivista Cell, offre una promessa allettante. È stato, infatti, che quando dei topi modificati per presentare qualità simili a quelle delsono stati esposti aintermittenti e a ticchettii, le funzioni cerebrali importanti miglioravano e i livelli tossici delle proteine legate aldiminuivano. Inoltre, il sistema sembrava migliorare le performance dei topi per quanto riguarda le abilità cognitive e di memoria.Naturalmente, i topi non sono persone e molti farmaci che hanno aiutato topi modificati connon hanno fatto molto per le persone colpite dalla malattia, che affligge 44 milioni di ...

AlzheimerRiese : Curare la depressione con l'esecizio fisico - beppeferri9649 : RT @SapereeunDovere: L'ALIMENTO CONTRO L'ALZHEIMER: LA SPEZIA RIDUCE LE INFIAMMAZIONI E PROTEGGE IL CERVELLO - OBonomi : RT @SapereeunDovere: L'ALIMENTO CONTRO L'ALZHEIMER: LA SPEZIA RIDUCE LE INFIAMMAZIONI E PROTEGGE IL CERVELLO -