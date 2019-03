Ciclismo | a tutto Viviani | “battere Sagan non era scontato | sarà il rivale più pericoloso

Ciclismo - che frecciata di Nibali al Tour de France : “si sono lavati le mani. Il mio futuro? E’ ancora tutto in ballo” : Il corridore della Bahrain-Merida ha parlato in vista dell’UAE Tour 2019, tornando anche sui fatti accaduti durante il Tour 2018 La stagione ha finalmente inizio, Vincenzo Nibali torna in sella alla sua bici per il primo appuntamento di questo 2019. E’ l’UAE Tour a tenere a battesimo lo Squalo in questa importante annata, che vedrà il corridore della Bahrain-Merida impegnato su più fronti con l’obiettivo di portare ...

Ciclismo – Trofeo Laigueglia : tutto pronto per la 56ª edizione della classica italiana : Trofeo Laigueglia : cresce l’attesa, il 17 febbraio la 56ª edizione della classica italiana Cresce l’attesa a Laigueglia in vista dell’edizione numero 56 della classica che, domenica 17 febbraio (partenza ore 11) aprirà il calendario ciclistico italiano. In attesa della conferma ufficiale dei partenti che si terrà nel pomeriggio di sabato, alla gara organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del GS Emilia ...

Ciclismo - tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Non solo la Tropicale Amissa Bongo. Tutto il Ciclismo d'Africa : E sorride quando racconta che "il ciclismo era quello degli italiani, poi è diventato nostro, sport e storia, passione e vita". Anche la sua. La sua passione, la sua vita, la sua storia. Il papà che ...

