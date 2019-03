Christchurch, identificate due vittime

2 delle 49degli attacchi alle moschee di, in Nuova Zelanda. Sono Haji Daoud Nabi, afghano emigrato con i suoi 2 figli nel 1977,e Khaled Mustafa,rifugiato siriano che era arrivato con la famiglia qualche mese fa. 7 feriti sono stati dimessi,mentre altri 39,di cui 11 in terapia intensiva, restano in ospedale. Intanto il killer, Brenton Tarrant, è comparso oggi davanti a un giudice. "Sembrava molto calmo", ha riferito un cronista.Non ha chiesto libertà su cauzione,né di veder oscurato il suo nome.(Di sabato 16 marzo 2019)

