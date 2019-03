Cerci ed Heurtaux si rivolgono alla Fifa | in Turchia fuori lista e non pagati

ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2019) L'avventura turca intrapresa da Alessioe Thomas, ritrovatisi compagni di squadra all"Ankaragucu dopo l'esperienza condivisa all'Hellas Verona, non sta rispettando assolutamente le aspettative. Infatti la squadra che milita nella Süper Lig ha messorosa entrambi i giocatori, che avevano sposato la causa della squadra turca neopromossa convinti di trovarsi di fronte ad uno stimolo per un nuovo test professionale. Certamente non si aspettavano di ricevere il medesimo trattamento di Loris Karius, che da quattro mesi non percepisce lo stipendio dal Besiktas.Il rovescio della medagliaSituazione piuttosto strana: i due sono passati da giocatori piùdella rosa a veri e propri emarginati. La dirigenza, al termine della sessione invernale di calciomercato, aveva comunicato l'assenza delle condizioni per rispettare gli impegni economici precedentemente ...

