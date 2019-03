Cagliari | tifoso morto d' infarto allo stadio Vergognosi cori ultrà Fiorentina | «Devi

Un infarto stronca un tifoso : tragedia in Cagliari -Fiorentina : TORINO - Bizzarro scherzo del destino durante Cagliari-Fiorentina : nella partita del ricordo di Davide Astori , scomparso poco più di un anno fa e che ha legato in maniera indissolubile il proprio ...

Tifoso del Cagliari morto d'infarto sugli spalti. "Devi morire" - avrebbe urlato qualche tifoso della Fiorentina durante i soccorsi : Un dramma si è consumato ieri notte alla Sardegna Arena sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina : durante gli ultimi minuti del match un tifoso 45enne, Daniele Atzori, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud da dove guardava partita insieme alla madre e alla sorella.Ad essergli fatale, a quanto si apprende, sarebbe stato un attacco cardiaco. Gli immediati soccorsi prestati dal personale sanitario non ...

