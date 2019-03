Apex Legends stuzzica i giocatori | appaiono i Jump Pad | Octane in arrivo?

Il Becker College offre una borsa di studio ai migliori giocatori di Apex Legends : Apex Legends è disponibile solo da poco ma il Becker College (Massachusetts) ha già stanziato una borsa di studio di 5.000 dollari destinata ai migliori giocatori del battle royale di EA.Come riporta Digital Trends, l'Istituto ha avviato una collaborazione con Team Genji ed Helix esports al fine di guidare le giovani promesse del battle royale in un percorso formativo. Ecco quanto dichiarato da Timothy Loew, esports general manager del Becker ...

L'opening di Apex Legends è stata reinventata a tema anime da un fan e il risultato è sbalorditivo : Come segnalato da PCGamesN, Aiden Phan, ovvero un utente Twitter noto per essere sia filmmaker che video editor, ha creato un nuovo video ispirato al trailer di lancio di Apex Legends, montato insieme alla canzone Shin Sekai del gruppo rock giapponese Hello Sleepwalkers.Il risultato è un filmato molto bello ed elaborato, tanto che lo stesso account ufficiale del gioco lo ha ritwittato dichiarando semplicemente "è fantastico". Ecco il tweet che ...

Promuovere Apex Legends al lancio? Se sei Ninja EA potrebbe pagarti 1 milione di dollari : "Volevamo davvero creare un giorno in cui non si potesse evitare Apex nel caso in cui si fosse interessati ai videogiochi e volevamo che desse l'impressione di essere un evento che stava accadendo contemporaneamente ovunque, in tutto il mondo, in quel particolare giorno". Drew McCoy, lead producer di Respawn Entertainment ha centrato il punto della strategia di EA e della software house, una strategia che è passata anche attraverso gli streamer, ...

Apex Legends : Respawn invita i giocatori a prendere i recenti leak come semplici rumor : Durante gli ultimi giorni sono circolati molti rumor riguardo Apex Legends, in particolare un utente Reddit ha pubblicato un elenco delle presunte 10 nuove leggende in arrivo nel popolare battle royale di EA e Respawn.come riportano i colleghi di Eurogamer.net, gli sviluppatori hanno però consigliato ai giocatori di non prendere troppo sul serio questi leak:"C'è del materiale (nei file trafugati dai dataminer) molto datato, o che è stato ...

La stagione uno di Apex Legends buca l’appuntamento - che fine ha fatto? : Di parole in merito ad Apex Legends ne sono state spese un'infinità nel corso del suo primo mese di vita, e a ragione: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts, per quanto lungi dall'essere perfetto, è stato in grado di catturare l'attenzione di una fetta di pubblico assolutamente generosa, che di fatto lo ha incoronato come nuovo re della scena videoludica mondiale. Ovviamente buona parte del merito lo hanno avuto anche le ...

A quanto pare il Battle Pass di Apex Legends costerà 950 Apex Coin : Inutile girarci attorno, Apex Legends è entrato a gamba tesa nell'affollato mondo dei Battle royale registrando un enorme successo, al punto di arrivare a minacciare seriamente Fortnite, che fino a poco tempo prima regnava incontrastato. Come riporta Gamingbolt , il titolo ...

A quanto pare il Battle Pass di Apex Legends costerà 950 Apex Coin : Inutile girarci attorno, Apex Legends è entrato a gamba tesa nell'affollato mondo dei Battle royale registrando un enorme successo, al punto di arrivare a minacciare seriamente Fortnite, che fino a poco tempo prima regnava incontrastato.Come riporta Gamingbolt, il titolo Respawn al momento supporta la politica delle microtransazioni, tuttavia è stato confermato un Battle Pass sulla falsariga di Fortnite, e grazie ad un utente Reddit ora sappiamo ...

I dataminer hanno scoperto 10 nuove leggende in arrivo in Apex Legends : Negli ultimi mesi i dataminer sono stati molto indaffarati ad andare a caccia di novità riguardo Apex Legends, il nuovo battle royale ambientato nell'universo di Titanfall. Senza dubbio i loro sforzi sono stati fruttuosi, in quanto hanno scovato le 10 nuove leggende che dovrebbero essere in arrivo nel titolo EA.Come riporta VG247, l'utente Reddit u/FrozenFroh ha pubblicato sul suo profilo Twitter, l'elenco delle presunte 10 nuove leggende in ...

Apex Legends aspettando il Pass Battaglia - le indiscrezioni al 12 marzo : Continua a macinare numeri impressionanti Apex Legends, il Battle Royale targato Respawn Entertainment ed Electronic Arts approdato sulla scena videoludica da ormai un mesetto. Sono stati giorni a dir poco intensi per il titolo, che nel giro di pochissimo tempo si è imposto come il titolo di riferimento per quanto concerne il genere, nonché uno dei più giocati in senso assoluto. Le meccaniche ludiche fanno indubbiamente la loro parte, unitamente ...

Apex Legends : alcuni indizi suggeriscono l'arrivo degli NPC : Come segnala Eurogamer.net, i dataminer hanno preso d'assalto il recente aggiornamento di Apex Legend e avrebbero scoperto indizi su armi ancora da annunciare, una modalità notturna e NPC.Proprio come il fucile ad energia Havoc, che è stato svelato per la prima volta dai dataminer, l'account Twitter RealApexLeaks ha riferito di aver individuato dettagli su una torretta remota e su un lanciafiamme. Inoltre, sembra che presto faranno la loro ...

Apex Legends pronto a cambiare? I punti critici su cui agire : Una marcia inarrestabile quella di Apex Legends, che dal giorno della sua uscita non ha smesso di progredire in termini meramente numerici: oltre cinquanta infatti i milioni di giocatori che hanno fatto il loro accesso al mondo di gioco di Respawn Entertainment, con le stime che sono indubbiamente destinate a salire, infrangendo record su record. Ovviamente gran parte del merito va tributato sì al lavoro dello studio di sviluppo, ma non ...

Respawn dichiara guerra ai cheater di Apex Legends : I cheater su Apex Legeds hanno i minuti contati.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net infatti, Respawn ha letteralmente dichiarato guerra ai chiunque imbrogli o abusi nel gioco. I così detti cheater, solitamente si poggiano a programmi esterni per avere vita facile in gioco ottenendo vantaggi illeciti, e rappresentano chiaramente un problema molto importante da risolvere sopratutto in un gioco dalle ambizioni competitive come può ...

Apex Legends - presto in arrivo una modalità notturna? : Stando all'instancabile lavoro dei dataminer, Apex Legends potrebbe ospitare qualche novità molto presto, riporta Comicbook.L'utente noto a tutti come AustinScriver non è nuovo a interessanti scoperte tra i codici di gioco, e questa volta riemerge dopo aver scandagliato i file di sistema, portando alcune interessanti novità.Si parla infatti di una presunta "modalità notturna", qualcosa di non nuovo nel genere dei battle royale e che non ...

I cheater infestano Apex Legends : ecco come vincere facile (e male) nel gioco : Apex Legends, ad ora, può essere tranquillamente definito come la vera sorpresa del 2019 videoludico. Annunciato i primi di febbraio e lanciato lo stesso giorno, il nuovo Battle Royale realizzato da Respawn Entertainment non è solo curato e divertentissimo, ma in un mese è riuscito già ad imporsi. A decine di milioni sono stati i giocatori incuriositi dall'ultima fatica poligonale dagli autori di Titanfall, con il rivale Fortnite ad essere ...