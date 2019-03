19 3 riapre San Giuseppe Falegnami

Raggi : proseguono lavori a Tiburtina - riapre svincolo Casale San Basilio : Roma – “I lavori per l’allargamento di Via Tiburtina proseguono e si vedono i primi risultati. Uno di questi e’ la riapertura dello svincolo di via del Casale di San Basilio: un intervento molto atteso dai cittadini e dai residenti del quartiere nella periferia est di Roma, che non saranno piu’ costretti a inutili deviazioni e guadagneranno tempo prezioso. Abbiamo chiesto di dare priorita’ all’apertura ...