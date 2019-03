Via della Seta - Di Maio : permetterà di esportare più made in Italy nel mondo - : 'Via della Seta si firmerà e permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e dunque anche in Cina. E' una buona occasione per la nostra economia e le nostre imprese. Ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno nessun motivo. Loro rimangono il nostro principale alleato: ora dico Italia …

Via della seta - Di Maio : Usa è principale alleato ma Italia first : È una buona occasione per la nostra economia e per le nostre aziende: ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno ragione di preoccuparsi perché restano il nostro principale alleato. Anzi ho ...

Via della Seta : la Lega insiste - "Viene prima la sicurezza degli italiani" : Sulla Via della Seta la Lega insiste: la sicurezza degli italiani viene prima del'interesse economico. "E' fondamentale - si apprende da fonti del Carroccio al termine del vertice di governo sul memorandum tra Italia e Cina - aiutare le aziende italiane a crescere ed esportare all'estero, per raggiungere i numeri di Francia e Germania, e per questo ringraziamo per il grande lavoro fatto Conte, Di Maio e Geraci. Ovviamente la sicurezza ...

Cina - Prodi 'apre' al governo : 'Italia intercetti la nuova Via della seta'. E sull'Ue : 'Pane mezzo cotto'" : Quando dico che Amsterdam ha fatto i suoi interessi, che la Grecia ha fatto i suoi interessi, succede come nella politica energetica: ognuno fa i suoi interessi. Il problema è che l'Europa è un pane ...

Matteo Salvini garante di Trump sulla Via della Seta : Alla fine la Lega cede. Ma a una condizione ben precisa: che sugli accordi che verranno presi a seguito della firma del memorandum italo -cinese sulla Belt and road initiative sarà il Carroccio a mettere una parola dirimente garantendo sulle preoccupazioni di Washington. È questo il punto di caduta del vertice mattutino tra Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha visto sedere intorno al tavolo anche i ministri di ...

Via della Seta : l'accordo è un giallo - ma l'Italia annuncia la firma : Non è un'intesa politica con la Cina ma un'opportunità commerciale, gli Usa restano infatti il nostro principale alleato e la Nato la nostra casa naturale", dichiara il vicepremier luigi di Maio, ...

Via della seta - Conte : intesa con Cina ma rispettiamo regole Ue : Roma, 15 mar., askanews, - Sì all'intesa con la Cina sulla Via della seta ma senza vincoli e soprattutto pretendendo di rispattare le regole dell'Unione Europea. Lo ha assicurato il premier Giuseppe ...

Via della Seta - la bozza del memorandum : 'Collaborazione con Banca investimenti asiatica per le infrastrutture' : ... in modo da creare un ambiente favorevole alla collaborazione economica e finanziaria, anche tramite l'avvio di un Dialogo finanziario Italia-Cina , tra il ministro dell'economia e della finanza ...

Via della seta : ok a memorandum. Conte : 'Unici a richiamare regole Ue' : "La Cina - lancia l'allarme Silvio Berlusconi - è un Paese comunista e totalitario, che non mira solo a una primazia economia, ma mira anche a un'egemonia politica". Evidenziando che la "Cina ha ...

Via della Seta - Prodi : “Italia deve svegliarsi e colmare il ritardo nei rapporti con i traffici verso oriente” : “Quello che ho scritto è molto semplice: abbiamo le regole europee sul commercio e queste penso che siano del tutto rispettate dall’accordo (il memorandum of understanding, ndr). Nell’ambito di queste regole abbiamo degli interessi nazionali che i tedeschi hanno perseguito con forza facendo il loro terminale ferroviario a Duisburg, i porti del nord hanno fatto gli accordi con la Cina, la Grecia ha addirittura venduto parte del ...

Via della Seta - la bozza del memorandum : “Collaborazione con Banca investimenti asiatica per le infrastrutture” : La bozza di memorandum tra Italia e Cina sulla cosiddetta “nuova Via della Seta”, osteggiato da Usa e Ue, prevede che Roma e Pechino “esplorino tutte le opportunità di cooperazione” in settori che vanno dai trasporti alla logistica alle infrastrutture fino alla “collaborazione finanziaria”. Ma anche che “lavorino assieme alla Banca di investimento asiatica per le infrastrutture (Aiib) per favorire la ...

Via della Seta - la rotta commerciale (e non solo) che duemila anni fa cambiò il mondo : In questi giorni si è molto parlato della "nuova" Via della Seta, il progetto cinese a cui l'Italia vorrebbe aderire. Ma che cosa è stata e perché è stata così importante nella storia la Via della Seta? Da Marco Polo a Gengis Khan, fino alla sua caduta in disgrazia nel Medioevo: storia di una rotta commerciale che oltre 2000 anni fa cambiò il mondo.Continua a leggere