Terremoto di magnitudo 2 8 a Gangi | sciame sismico in corso in Sicilia

Terremoto in Calabria - paura all'alba per una scossa di magnitudo 3.3 : La prima scossa di Terremoto di magnitudo 3.3, registrata dai sismografi alle 6.33 con epicentro nel piccolo comune di Francica, nella provincia di Vibo Valentia, è stata seguita da una replica ad appena un minuto di distanza con magnitudo 2.5. Fortunatamente non si registrato danni a persone o cose.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.3 in Bolivia : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.3 è stata rilevata dall'Istituto geofisico statunitense USGS alle 05:03 UTC nel centro della Bolivia. Il sisma ha avuto ipocentro a 358,3 km di profondità ed epicentro 28 km a sud di Cliza nel dipartimento di Cochabamba. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.1 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 13:48:01 ora italiana (22:48:01 ora locale) ad una profondità di 10 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 al largo delle Isole Fiji : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo delle Isole Fiji alle 09:12:25 ora italiana (20:12:25 ora locale) ad una profondità di 557 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di Terremoto magnitudo 6 al largo delle Filippine : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo delle Filippine alle 01:13:00 ora italiana ad una profondità di 16 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Cile - scossa di Terremoto di magnitudo 5.3 - : Un terremoto di magnitudo 5.3, ha colpito la regione metropolitana di Santiago e Valparaiso. Il 1° marzo in Perù si era registrata una scossa di grado 7.0 che era stata avvertita distintamente anche ...

Sull'isola giapponese di Hokkaido si è verificato un Terremoto di magnitudo 6 - 2 - : Un terremoto di magnitudo 6,2 è stato registrato nel nord dell'isola giapponese di Hokkaido, ha riferito l'amministrazione della gestione meteorologica del Giappone. L'epicentro è stato localizzato ...

Perù : Terremoto di magnitudo 7.0 - scossa avvertita anche in Cile | : Un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato in Perù a 67 km da Juliaca, città meridionale del paese sudamericano. L'ipocentro è molto profondo a 258 km. Al momento non è stato segnalato il ...

Terremoto magnitudo 3.3 a Londra : evento rarissimo - paura in aeroporto : ... la notizia del Terremoto in Inghilterra è stata infatti ripresa da decine di media in tutto il mondo. Usgs ha in seguito confermato i dati relativi al Terremoto : magnitudo 3.3, con ipocentro ad una ...

Terremoto in Ecuador : violenta scossa di magnitudo 7 - 5 - è la più forte da inizio anno : Una scossa di Terremoto molto violenta, di magnitudo 7.5 della scala Richter, ha colpito il confine fra Perù ed Ecuador alle 5,17 (ora locale) di venerdì mattina. Il sisma, secondo l'istituto geofisico dell'Ecuador, avrebbe avuto una potenza di poco maggiore, considerando il calcolo della magnitudo momento, pari a Mwp 7.6. Lo stesso istituto afferma che l'epicentro del Terremoto è stato localizzato a circa 122 chilometri da Macanas, nella ...

Terremoto in Ecuador di magnitudo 7.5. Il presidente : 'Sinora nessun grave danno' : Terremoto fortissimo in Ecuador , a 132 chilometri da Palora alle 5.17 locali, le 11.17 in Italia. Il sisma, di magnitudo 7.5, è stato rilevato dal servizio geologico degli Stati Uniti ed è stato ...