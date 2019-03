Sorteggi Champions | la Juventus pesca l' Aiax nei quarti In Europa League | Napoli contro

Champions League 2019 - Sorteggi o quarti : cosa c’è da sapere e dove seguirlo in diretta : sorteggio Champions League 2019 Per la Juventus e le altre sette squadre che hanno superato gli ottavi di Champions League 2019 è tempo di conoscere il cammino che porta al Wanda Metropolitano di Madrid, teatro – o meglio, stadio – della finale del 1° giugno. Questa mattina – venerdì 15 marzo – si terrà il sorteggio dell’ultima e decisiva fase, a cominciare dagli abbinamenti relativi ai quarti . Il sorteggio dei ...

Sorteggi Champions League - per la Juventus c’è l’Ajax. Derby City-Tottenham. Manchester United contro il Barcellona : Poteva andare meglio ma anche molto peggio. La Juventus affronterà l’Ajax nei quarti di finale di Champions League. Andata ad Amsterdam il 9 aprile, ritorno a Torino il 16. I lancieri sono una della sorprese di questa Champions: hanno strappato un biglietto per i quarti dopo aver battuto i campioni in carica del Real Madrid per 4 a 1 al Bernabeu. La Juventus, invece, arriva dall’impresa in rimonta sull’Atletico. In passato le ...