Perché il killer delle moschee in Nuova Zelanda cita anche Luca Traini 

(Di venerdì 15 marzo 2019)Traini si dissocerà dall'accostamento del suo nome con la strage di Christchurch, in, dove in due attentati insono state uccise decine di persone, bilancio provvisorio 49 morti e numerosi feriti. Lo dichiara a Radio 24 l'avvocato GianGiulianelli, il difensore del giovane maceratese che il 3 febbraio 2018 compì un raid nelle strade del capoluogo marchigiano ferendo a colpi di pistola sei persone di colore, tutte immigrate africane, in una sorta di vendetta contro i pusher e per reazione alla raccapricciante morte di Pamela Mastropietro, drogata, uccisa e fatta a pezzi, delitto che vede imputato a Macerata un nigeriano, Innocent Oseghale.Il nome di Traini è in qualche modo accostato alla strage di Christchurchlo stesso autore della strage inne ha scritto il nome, insieme ad altri personaggi a cui si è ispirato, su uno dei ...

