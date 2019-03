Sparatoria in una secondanella città di Christchurch, in. Vittime anche in questo. Fermato un sospettato, ma la situazione è ancora in evoluzione ed "è molto seria e grave", precisa la Polizia in un comunicato diffuso su Twitter. La premier Jacinda Ardern ha commentato: "E' il giorno più buio per la".(Di venerdì 15 marzo 2019)

repubblica : Nuova Zelanda, attacco in un moschea: decine di morti - NotizieIN : Nuova Zelanda. Attacco in altra moschea - TelevideoRai101 : Nuova Zelanda. Attacco in altra moschea -