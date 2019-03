“Noi studenti ci siamo | Governo | guardaci”

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) "Spero che questo momento non sia fine a se stesso, vogliamo che rappresenti l'inizio di un percorso per cominciare a cambiare le cose". Dario Rapiti guarda dall'alto della collinetta la marea di striscioni che ondeggia in piazza Madonna di Loreto. Diciannove anni, fa parte della retemedi, tra gli organizzatori del "Global Strike for Future", lo sciopero globale per il pianeta, che hanno raccolto l'invito dell'attivista svedese di 16 anni, Greta Thunberg. In tutta Italia ha aderito circa un milione di, in 235 piazze da Nord a Sud, a Roma più o meno diecimila.Se saranno davvero loro, i ragazzini, a salvare il mondo, è ancora presto per dirlo. Di certo, oggi sono scesi in campo per dire che ci sono e, come fa capire Dario, non se ne vogliono andare."Una giornata storica - ha commentato Luca Fraschetti del movimento romano "Fridays for Future" - da ...

