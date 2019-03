Neonato muore | madre irrintracciabile

Francesca muore a 34 anni subito dopo il parto - il Neonato sta bene. Il dolore della cugina : «Non siamo niente...» : Francesca Schirinzi ha dato alla luce un bellissimo bimbo, ma poco dopo la mamma di 34 anni che viveva ad Annone Veneto è morta. La giovane donna, originaria di Castrignano del Capo, è...

Torino - Neonato di 20 giorni muore di polmonite : i medici avevano suggerito un aerosol : Ha subito già due autopsie. Aveva appena venti giorni di vita quando una polmonite lo ha ucciso. Al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria di Torino gli era stata diagnosticata una rinite da curare con l'aerosol. La morte del piccolo Giacinto ha sconvolto l'Italia, lasciato nella disperazione i suoi genitori, ed è oggetto di indagine da parte della Procura di Torino. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora a ...

Il bimbo sta nascendo - mamma e papà corrono in ospedale : fanno un incidente e il Neonato muore : Jessica, 20 anni, e suo marito Justin, 23, non vedevano l'ora di diventare una famiglia. Martedì sono rimasti coinvolti in un incidente mentre stavano andando all'ospedale di Sulphur Springs, in Texas, quando l'uomo ha tentato di evitare un grosso ramo sulla carreggiata. Hanno fatto giusto in tempo a conoscere il loro piccolo, poi deceduto per le ferite.Continua a leggere

“Ci siamo fidati dei medici : vogliamo la verità”. Curato con aerosol - Neonato muore di polmonite : La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sul caso del neonato deceduto dopo la visita al Pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Giacinto aveva appena 20 giorni e gli era stata diagnosticata una rinite curabile con aerosol. Ma una volta tornato a casa, è morto. I genitori: "Abbiamo fatto quello che ci hanno detto i medici".Continua a leggere

