Mozambico | il ciclone Idai tocca terra a Beira e lascia la città isolata e al buio | venti

Ciclone Idai : il Mozambico si prepara allo “scenario peggiore” : Il Ciclone Idai sta per colpire il Mozambico con venti che soffiano fino a 225 km/h: le autorità hanno diramato l’allerta in particolare per quanto riguarda la città portuale di Beira dove il Ciclone potrebbe effettuare il “landfall”. I cittadini sono stati invitati a prepara rsi allo “scenario peggiore“. Secondo Météo France Idai è “un Ciclone tropicale particolarmente pericoloso” e potrebbe fare ...

Mozambico : potente ciclone causa un’inondazione - 66 morti e 140 mila in gravi difficoltà : Le piogge torrenziali che si sono abbattute sul centro e sul nord del Mozambico sono stata la causa di almeno 66 morti ed oltre 140 mila sono in grave difficoltà. Tutto questo è stato confermato dal governo, che ha lanciato un appello per ottenere fondi per la gestione della crisi. “Il governo ha decretato un’allerta rossa a causa delle incessanti piogge e per l’avvicinarsi del ciclone tropicale Idai, che dovrebbe raggiungere ...