Morta modella testimone del caso Ruby | ' Mix di sostanze radioattive'

Morta modella testimone del caso Ruby : 'Sono stata avvelenata' : La Procura di Milano sta indagando sulla morte di Imane Fadil, la modella di origini marocchine di 34 anni testimone chiave dell accusa nei processi sul caso Ruby , deceduta lo scorso primo marzo all ...

Natacha Jaitt - la modella ex concorrente del Grande Fratello è stata trovata Morta : “Era nuda - temeva di essere uccisa” : Natacha Jaitt, modella e attrice argentina divenuta popolare per la sua partecipazione all’edizione spagnola del Grande Fratello, è stata trovata morta sabato mattina a Buenos Aires. Il corpo della ragazza è stato trovato senza vita su un letto, nella stanza di un albergo della località di Benavideo, completamente nudo. In attesa dei risultati dell’autopsia, la polizia ha stabilito che la morte è stata causata da un mix di alcol e ...