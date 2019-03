L’auto è al capolinea | ecco perché le automobili di proprietà sono destinate a scomparire

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Secondo gli esperti il mercatostico per i privati potrebbe praticamentenel giro di pochi annimobile diè stato un sogno per tantissimi italiani fino al secondo dopo guerra, dopodiché, con il boom economico, moltiriusciti a coronare questo desiderio, ovviamente non senza fatica e sudore. Nel corso degli anni, lesidiffuse in maniera capillare, diventando da uno status symbol ad un oggetto necessario per gli spostamenti quotidiani. Ora però, questa tendenza sta per essere invertita, infatti sempre più persone stanno facendo a meno o vogliono fare a meno deldiAd esempio, le vendite di auto a gennaio in Turchia le venditeprecipitate del 60%, in Gran Bretagnacrollate del 18,2% (ottavo mese consecutivo di flessione), mentre a livello europeo il calo è stato di circa il 6%. Per quanto riguarda ...

