In Inghilterra sono sicuri | Manchester City | mercato bloccato due sessioni

sportmediaset.mediaset

(Di venerdì 15 marzo 2019) Dall'arriva una bomba che scuote il mondo del. Stando a quanto riporta il Sun in esclusiva in prima pagina, infatti, il club di Guardiola entro pochi giorni sarà punito dalla Uefa con il blocco delper le ...

Sport_Mediaset : In Inghilterra sono sicuri: #ManchesterCity, mercato bloccato due sessioni. - morettweet : RT @Sport_Mediaset: In Inghilterra sono sicuri: #ManchesterCity, mercato bloccato due sessioni. - NapoliCapitale : In Inghilterra le prime 6 in classifica sono tutte ai quarti in Europa. In un campionato dove tutti hanno la possibilita' di vincere. -