Global Strike for Future | tono minore in Cina | in duemila a Hong Kong

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lo “sciopero” del clima e’ andato in scena in scalaintra cinque eventi dedicati in altrettante citta’ (Chaoyang, Guangzhou, Hangzhou, Shanghai e Shenzhen), in prevalenza promossi da scuole internazionali. A, invece, c’e’ stato il raduno piu’ importante al Charter Garden da dove ha preso il via la relativa “marcia” di sensibilizzazione contro i cambiamenti climatici, terminata vicino alla sede del governo dell’ex colonia britannica, ora regione auma speciale.Hanno partecipato, secondo i media locali, circa 2.000 persone, tra scolari, studenti e genitori. Nella viTaiwan si sono invece, diverse manifestazioni, tra cui quelle su un’ora di lezione dedicata al tema nelle scuole, mentre un sit-in degli studenti e’ andato in scena davanti al palazzo presidenziale di Taipei.L'articolo ...

