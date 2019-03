Giovani in piazza contro i cambiamenti climatici

Verdi di rabbia e speranza - i Giovani in piazza per salvare la Terra : È il giorno dello sciopero sul clima. Oggi, 15 marzo, decine di migliaia di persone, soprattutto giovani, scendono in strada in una sessantina di città italiane e in oltre 100 nazioni (qui la mappa) per manifestare contro il surriscaldamento climatico e contro una classe politica che ha l'obbligo di limitare le emissioni di Co2. E se i manifestanti si armeranno di cartelli intonando slogan sarà solo grazie a un'adolescente svedese, più matura ...

Fridays for Future - Giovani in piazza in tutto il mondo per lo sciopero globale del clima : Sull'onda delle battagli portate avanti dalla giovanissima attivista svedese sedicenne Greta Thunberg, n tutto il mondo oggi appuntamenti e manifestazioni per sensibilizzare governi e istituzioni sulle politiche ambientali . Coinvolte quasi 1700 città sparse in 200 Paesi tra cui anche l'Italia dove cortei sono previsti in 182 piazze da nord a sud.Continua a leggere

Oggi in piazza milioni di Giovani manifestano per il clima : “Ma ora gli adulti devono agire” : Tutto è cominciato sulle scale del Parlamento svedese, il 20 agosto - un giorno di scuola come un altro. Greta si è seduta con il suo cartello scritto a mano e i volantini fatti in casa. Quello è stato il primo sciopero per il clima in assoluto....

Ambiente - Cgil in piazza con i Giovani nel Fridays For Future : ... non hanno il carattere di urgenza, l'adeguatezza degli investimenti e l'ambizione necessari per rispondere alle indicazioni della scienza'. 'A fronte della colpevole inerzia dei governi solo un ...

Clima - Rossi : “Sto con Greta e con i milioni di Giovani che scenderanno in piazza” : “Anche io sto con Greta e con i milioni di giovani che domani, per il #FridaysForFuture, scenderanno nelle piazze per difendere il nostro pianeta dai cambiamenti Climatici che ne stanno incrinando l’equilibrio. Lo reputo un grande segnale e soprattutto incoraggiante che siano i giovani, che hanno capito, a dirci che per una svolta decisiva e urgente sull’ambiente serve una politica a tutto campo e non più affidata al mantra ...

Global Strike For Future : i Giovani di Legambiente scendono in piazza per lo sciopero globale del 15 Marzo : Legambiente scende in piazza per difendere il clima: in 108 città italiane i giovani e i volontari dell’associazione sfileranno insieme a studenti e cittadini per il Global Strike For Future di venerdì 15 Marzo contro le mancate politiche per fermare la febbre del Pianeta. Una grande mobilitazione che fa seguito ai #fridaysforFuture, nati dalla protesta della sedicenne Greta Thunberg a Stoccolma in occasione della scorsa COP24, che ha riscosso ...

#FridayForFuture : cos'è e perché i Giovani di tutto il mondo scendono in piazza : Greta Thunberg, testarda e determinata, non poteva imaginare che quel gesto fosse in grado di attraversare il mondo e dare vita ad un movimento che nei mesi successivi è cresciuto, lento e costante ...

Global Strike for Future : i Giovani di Coldiretti in piazza il 15 Marzo per lo sciopero globale : I giovani agricoltori della Coldiretti guidati dal presidente nazionale Veronica Barbati lasciano le campagne dalle diverse regioni per scendere in piazza per lo sciopero Globale per il clima, aderendo alla mobilitazione Globale che nasce dalle proteste della giovane attivista svedese Greta Thunberg. L’appuntamento con il Global Strike for Future, per contrastare i cambiamenti climatici che mettono in pericolo il futuro dell’umanità, è per ...

