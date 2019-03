Fusaro-Ascani Pd | lite in tv | ' Vi scomponete per servire i signori del capitale' VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sono state davvero scintille quelle che hanno avuto come teatro gli studi di La 7, nel corso della trasmissione L'Aria che tira condotta da Myrta Merlino. Protagonisti di uno scontro dialettico piuttosto acceso sono stati il filosofo e saggista Diegoe la deputata del Partito Democratico Anna. L'argomento di cui si dibatteva era la Tav, ma i toni si sono accesi nel momento in cuiha lanciato una frecciata neanche troppo velata nei confronti dell'intero Pd. Parole che hanno offeso lache lo ha invitato a rivedere le sue posizioni per scongiurare il rischio che la fine di quel dibattito potesse avvenire in altre sedi.I toni si alzano sulla Tav A tenere banco nella discussione è la spinosa questione relativa alla linea ad alta velocità tra Torino e Lione. La Tav è un argomento che spacca le opinioni: c'è chi la considera un "buco nella montagna" come molti ...

