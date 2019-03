FCA ferma ai box dopo le immatricolazioni in Ue

FCA - Gorlier : Dopo conferma piano - ulteriore impegno per Italia : Milano, 11 mar., AWE/LaPresse, - "Insieme al piano industriale per l'Italia, che con grande senso di responsabilità abbiamo confermato nei giorni scorsi, l'accordo di oggi rappresenta un ulteriore ...

Manley : "FCA conferma 5 miliardi per l'Italia" : 'Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche italiane di Fiat Chrysler Automobiles va avanti e si farà'. Dopo settimane di ansie, polemiche e contorcimenti, l'amministratore delegato Mike ...

FCA - Manley conferma gli investimenti in Italia : piano da 5 miliardi va avanti - Sky TG24 - : L'amministratore delegato al Salone dell'Auto di Ginevra ha dichiarato che il futuro dell'azienda è "indipendente, ma aperto a valutare opportunità". confermati i target finanziari al 2022. L'ad di ...

FCA - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : «Andiamo avanti» : L’ad non chiude la porta a possibili fusioni o alleanze, «ma solo se strategicamente ci rafforzano». Maserati non in vendita, Lancia resterà in Italia

FCA - Manley conferma i cinque miliardi di investimenti in Italia : “Avanti con Piano” : Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro per le fabbriche Italiane va avanti. La conferma arriva direttamente dall’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra. “In Italia abbiamo parlato di una revisione del piano annunciato in novembre, ora abbiamo finito questa revisione. Gli investimenti andranno avanti come pianificato in origine”, ha spiegato. In autunno il ...

FCA - Manley conferma gli investimenti in Italia : piano da 5 miliardi va avanti - Sky TG24 - : L'amministratore delegato al Salone dell'Auto di Ginevra ha dichiarato che il futuro dell'azienda è "indipendente, ma aperto a valutare opportunità". confermati i target finanziari al 2022. L'ad di ...

FCA conferma 5 miliardi d'investimenti in Italia : 'I target finanziari al 2022 sono confermati' parola di Mike Manley, l'uomo alla guida della Fiat Chrysler. In pratica la conferma del piano d'investimento per le fabbriche Italiane di 5 miliardi. ...

FCA - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : 'Andiamo avanti' : 'Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti'. Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all'incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro ...

FCA conferma investimenti : "I target finanziari al 2022 sono confermati" . Lo ha affermato l'ad di Fca , Mike Manley, in un incontro con la stampa al Salone di Ginevra, aggiungendo che anche gli investimenti del gruppo Fca in ...

FCA conferma gli investimenti E Manley non chiude la porta a Psa : Il lancio della 500 elettrica a Mirafiori, la nuova Maserati Alfieri Modena, le versioni ibride su Renegade e i primi investimenti sulle strutture di Pomigliano. Alla suo debutto al Motor Show di Ginevra (l'anno scorso era stato presente come numero uno di Jeep a fianco di Sergio Marchionne), Mike Manley conferma, dopo una revisione del piano industriale annunciato in autunno conseguente all'introduzione dell’ecotassa e ...

FCA - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : "Terminata la revisione - andiamo avanti" : 'Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti'. Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all'incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro ...

FCA - Manley conferma i 5 miliardi di investimenti in Italia : “Terminata la revisione - andiamo avanti” : «Il piano di investimenti da 5 miliardi per le fabbriche Italiane va avanti». Mike Manley, amministratore delegato di Fca, lo ha confermato all’incontro con la stampa al Salone di Ginevra. Il futuro dell’azienda è indipendente «ma aperto a valutare opportunità», ha anche dichiarato. All’orizzonte, per ora, nessuna alleanza o merger, ma «se dà possi...

FCA - Manley : piano Italia confermato - avanti con investimenti : Ginevra, 5 mar., askanews, - Fiat Chrysler ha deciso di confermare il piano di investimenti previsto per l'Italia. Lo ha detto l'amministratore delegato Mike Manley al salone dell'auto di Ginevra. '...

FCA - scontro tra i sindacati Fim e Fiom : «Populisti» - «aziendalisti». E a Pomigliano la Panda si ferma : Volano parole pesanti tra Fim e Fiom, le categorie dei metalmeccanici rispettivamente di Cisl e Uil. E la pietra dello scandalo è lo sciopero di giovedì, venerdì e sabato scorso nel reparto dello ...