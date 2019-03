Duplice omicidio a Decollatura | confermata condanna a 20 anni per i Mezzatesta

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bimbi feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bambini tra i feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : è un pregiudicato : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente sulla statale 16 : morti mamma e papà - due bambini tra i feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Incidente sulla statale 16 : due morti - due bambini tra i feriti. Marocchino arrestato per Duplice omicidio stradale : Tragico schianto intorno all'una di notte lungo la strada statale 16, all'altezza del territorio del Comune di Porto Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre auto e...

Duplice omicidio Costanza-Ragone : confermato in appello l'ergastolo per Giosuè Ruotolo : Giosuè Ruotolo, originario di Somma Vesuviana, è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'appello di Trieste che ha dunque confermato la sentenza di primo grado. Ruotolo è accusato del Duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi la sera del 17 marzo 2015 a colpi di pistola, mentre si trovavano nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. La sentenza Il verdetto della Corte d'Assise ...

Duplice omicidio alle porte di Milano : due uomini uccisi a Rozzano e Basiglio : Duplice omicidio nel Milanese. Due uomini sono stati barbaramente uccisi in mezzo alla strada, a Basiglio in mattinata e a Rozzano nel pomeriggio. Lo racconta il nostro portale giornaledeinavigli.it L'...

Duplice omicidio di Pordenone - Ruotolo non ha parlato : Giosuè Ruotolo , condannato in primo grado per il Duplice omicidio di Pordenone del 17 marzo 2015 , nel quale persero la vita Trifone Ragone e Teresa Costanza , oggi ha nuovamente chiesto la parola in ...