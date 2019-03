Champions League – La Juventus pesca l’Ajax! Sorride Cristiano Ronaldo | il record di gol

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Lal’Ajax nei sorteggi dei quarti di: il portoghese ha undi gol pazzesco contro i ‘Lanceri’Urna benevola per la. I bianconeri hannoto l’Ajax come avversaria nei quarti di: non di certo un avversario da sottovalutare, ma nemmeno al livello degli spauracchi Barcellona e Manchester City.e Ajax rimandano alla mente le due finali divinte rispettivamente nel 1973 dagli olandese e nel 1996 da Vialli e compagni. Dolci ricordi anche per. Il portoghese quando vede la maglia dell’Ajax si esalta a tal punto da segnare 7 gol in 5 partite giocate, tutte vinte. Un dato molto interessante… per la

leleadani : Ennesima riconferma: in Champions League, chi propone avanza, chi specula esce e torna a casa. Nessuno escluso #calcio #JuveAtleti - sscnapoli : Arkadiusz Milik @arekmilik9 è andato a segno in due match consecutivi di competizioni europee per la prima volta da… - OptaPaolo : 1 - Sebastiano #Esposito è il più giovane debuttante dell'@Inter nelle competizioni europee considerando Coppa Uefa… -