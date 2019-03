App per la prevenzione Italiani in ' pole position'

Carlo Calenda candidato nel nord-ovest alle Europee : nel Pd parte l'Appello di area renziana per l'ex ministro : "Proprio per il ruolo che possono giocare i territori del nord ovest nel contrastare questa deriva e per il ruolo che vuole assumere il PD come alternativa di governo, è necessario alle prossime elezioni Europee mettere in campo candidature in grado di giocare subito un ruolo da protagonisti nelle istituzioni Europee. Per questo motivo chiediamo al segretario nazionale Nicola Zingaretti di candidare nella circoscrizione nord-occidentale ...

Global Strike For Future - migliaia di studenti scioperano per il clima : 'Nessun partito ci rAppresenta - hanno fatto nulla' : Non sono il Italia infatti, ma in tutto il mondo sono migliaia le persone che si sono mobilitate aderendo all'appello lanciato dalla giovane attivista. 'Abbiamo assistito a trattative lunghe anni per ...

NBA – I Toronto Raptors dedicano al rApper Drake il loro campo d’allenamento : ecco l’OVO Athletic Center : I Toronto Raptors fanno un regalo a Drake: la franchigia canadese intitola il proprio campo d’allenamento con un omaggio al rapper, tifoso e Global Ambassador Secondo quanto riportato da Josh Lewenberg di TSN, i Toronto Raptors hanno deciso di legare ancor di più il proprio nome a quello del rapper Drake. La franchigia canadese ha deciso di ribattezzare il proprio campo d’allenamento utilizzando il brand OVO (October Very Own), ...

7 Applicazioni per la blockchain oltre il bitcoin : applicazioni della blockchain allo stand Ibm al Ces di Las Vegas (foto di David Becker/Getty Images) blockchain è una delle parole chiave del futuro. Che si parli di web 3.0 o di industria 4.0, è impossibile non ricavarne almeno una citazione. E dire che quando è nata, ormai più di 10 anni fa, era solo il corollario necessario a far funzionare l’economia dei bitcoin: il database decentralizzato dove registrare le transazioni tra gli utenti, ...

WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser in-App : WhatsApp ha recentemente presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta, portando il numero di versione a 2.19.74. che introduce il browser integrato. La funzione browser in-app non è ancora disponibile, ma WhatsApp sta testando la funzionalità in questo aggiornamento per garantire la migliore esperienza possibile prima di renderla disponibile per tutti gli utenti. L'articolo WhatsApp beta 2.19.74 per Android prepara il browser ...

Best Applied Game : Italian Video Game Awards e Rome Video Game Lab insieme per premiare i titoli che vanno oltre i canonici ambiti di gioco e intrattenimento : AESVI, l'associazione di categoria che riunisce i protagonisti dell'industria dei Videogiochi, e gli organizzatori di Rome Video Game Lab, l'evento che si terrà dal 10 al 12 maggio 2019 presso gli studi di Cinecittà a Roma, annunciano oggi la nascita di una partnership pensata per assegnare il premio "Best Applied Game" agli sviluppatori Italiani. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Gli Applied Game sono quei ...

Nuova fase per i pagamenti con WhatsApp - l’atterraggio in Europa è vicino : Più che doveroso è tornare a parlare di pagamenti con WhatsApp, visto che la funzione dedicata alle transazioni via app di messaggistica dovrebbe diffondersi in maniera più capillare nell'immediato. Il più che autorevole informatore sull'argomento WABetaInfo ci ha informati in effetti proprio dell'arrivo della feature in Europa della gradita novità. Un piccolo passo indietro per sottolineare come i pagamenti con WhatsApp siano stati ...

La mAppa delle mobilitazioni in Italia dello sciopero per il clima : Greta Thunberg ha contagiato anche gli studenti Italiani, che si apprestano a scioperare per il clima in tutta Italia. Da Milano a Roma, da Firenze a Genova, da Bari a Trieste, passando per Verona, Perugia, Parma, Rimini, Taranto, Brindisi, Mantova, Udine, Pisa, Modena, Monza e Novara, studenti e universitari salteranno le lezioni per unirsi simbolicamente alla 16enne svedese, diventata in pochi mesi la portabandiera della lotta ai ...

L’App Mars Eyes permette di visualizzare tutte le foto scattate dai rover su Marte in una specifica data : Mars Eyes è un'applicazione che permette di esplorare tutte le foto scattate dai rover marziani in una data specifica prese direttamente dal database della NASA. L'app fornisce anche delle informazioni casuali che riguardano Marte ogni volta che si seleziona uno dei tre rover. L'articolo L’app Mars Eyes permette di visualizzare tutte le foto scattate dai rover su Marte in una specifica data proviene da TuttoAndroid.

"Il mio disco suonato davvero. I rApper? Leggano più libri" : In ogni caso, Enrico Ruggeri vuol dire qualità. Gli bastano poche parole per far capire com'è Alma, ossia il disco che esce oggi: "Non è un disco di Ruggeri senza i Decibel ma non è neanche il solito disco di Ruggeri". Ed è così: Alma ha un'energia asciutta che oggi è difficile sentire in giro. È un disco come si deve, fatto di canzoni, di citazioni e di musica "anche perché abbiamo abolito l'orrenda parola pre-produzione, non ci sono plug-in, ...

Australian GP - perdita di potenza per Gasly : “non sAppiamo se abbiamo un problema o no” : Pierre Gasly ha avuto stamane qualche problema con la sua Red Bull, il pilota è comunque giunto quarto nelle FP2 del Gp di Australia ha vissuto una mattinata tra alti e bassi nelle FP2 del Gp di Australia. Il pilota della Rd Bull è giunto quarto sul circiuto Australiano, ma ha riscontrato problemi di potenza nel finale che lo hanno costretto al rientro anticipato ai bos. Gasly, ai microfoni di Skysport, ha analizzato così l’accaduto: ...

Per il derby Milan-Inter tifosi stranieri da 29 Nazioni : americani - inglesi e giApponesi in pole position : I suoi partner nel mondo includono più di 60 squadre in Mlb, Nba, Nfl, Nhl, Mls e Ncaa, Aeg, Axs e Spectra Ticketing & Fan Engagement. StubHub, parte di eBay , ha acquisito Ticketbis nell'agosto 2016,...

Incidente aereo in Etiopia : il panico del pilota e l’Appello disperato del controllore di volo - ecco la ricostruzione degli ultimi drammatici momenti : 1/15 AFP/LaPresse ...