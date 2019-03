Aldo Moro | la figlia Maria Fida | basta corone di fiori e basta a chi mi ferma per strada

La figlia di Aldo Moro : mio padre vittima terrorismo o no? Ne ho abbastanza : "In questo ennesimo 16 marzo chiedo allo Stato di dichiarare se Aldo Moro era o non era vittima del terrorismo. E se non lo fosse allora di chi sarebbe vittima sacrificale?" È quanto dichiara Maria Fida Moro, primogenita del presidente Dc. "Ne ho abbastanza delle persone che mi inseguono per dirmi che hanno delle rivelazioni sul caso Moro - aggiunge in un video-messaggio - ma che non hanno il coraggio di parlarne e vorrebbero essere incoraggiate ...

Juventus-Atletico - RonAldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Cristiano RonAldo - clamoroso : il portoghese rischia squalifica UEFA : Cristiano Ronaldo potrebbe saltare il match d’andata dei quarti di finale dopo il gestaccio a fine gara nell’ultima sfida di Champions contro l’Atletico Madrid. Di fatto, l’attaccante portoghese, avrebbe ripetuto lo stesso gesto di Simeone dopo il match d’andata contro la Juventus al Wanda Metropolitano. Un gesto per sottolineare la presenza degli attributi, gesto costato […] More

Zinedine Zidane - le parole clamorose su Cristiano RonAldo al Real Madrid : cosa si è fatto scappare : Le sorprese al Real Madrid potrebbero non fermarsi al ritorno clamoroso di Zinedine Zidane sulla panchina dei Blancos dopo appena nove mesi dall'addio del francese. La missione di Zizou è delle più ...

Puglia - il fondatore delle Br al convegno su Aldo Moro : l'ira del nipote di un poliziotto ucciso : Un incontro promosso dal consiglio regionale e dall'Ufficio scolastico regionale con la pertecipazione di Alberto Franceschini. Insorge il nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di polizia ucciso nel 1977 da Prima Linea

CAldo senza precedenti sull’Italia - stravolti i record di Febbraio : dati meteo clamorosi! : Caldo sconvolgente in questi ultimi giorni di Febbraio 2019 in Italia. Dopo i record già caduti nei giorni precedenti, ieri Mercoledì 27 Febbraio alcune località hanno clamorosamente battuto il precedente record di Caldo mensile. Addirittura la stazione meteorologica di Ferrara San Luca, in Emilia Romagna, gestita dall’Aeronautica Militare, con una massima di +24,0°C, ha stravolto di oltre 2°C il precedente record che era di +21,6°C e ...

'Aldo Moro : padre - politico - credente' - l'Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Otranto "a colloquio" con Agnese Moro : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

RonAldo-Manchester United - clamoroso dalla Spagna : assalto Reds : RONALDO MANCHESTER United- Secondo quanto riportato da “Don Balon“, il Manchester United starebbe pensando seriamente di riportare a caso Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, la compagine inglese potrebbe soffiare l’attaccante portoghese alla Juventus. Un affondo che potrebbe nascere già a cavallo dei prossimi mesi in vista della […] More

Juventus - il gesto clamoroso di RonAldo ai tifosi dell’Atletico : Si sta giocando il match valido per gli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, le due squadre in campo per la gara d’andata. All’intervallo il punteggio è fermo sullo 0-0, diverse occasioni per le due squadre in particolar modo i bianconeri con un tiro da lontano di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo fa discutere un gesto da parte del calciatore portoghese, lo juventino ha replicato ai fischi del ...

SENISE : Dal 18 febbraio attivazione provvisoria per 30 giorni dei semafori all'incrocio tra via Aldo Moro e c.so Garibaldi

Pistocchi - lo sfottò alla Juventus è clamoroso : “oggi non si festeggia solo RonAldo ma anche…” : Oggi è un giorno importante per i tifosi della Juventus, è infatti il compleanno di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore in circolazione che però dall’arrivo in bianconero ha dovuto fare i conti anche con qualche prestazione non all’altezza. Continua a pungere il giornalista Maurizio Pistocchi, l’ultimo sfottò su Twitter è clamoroso: “Oggi, 5 febbraio, la Juventus festeggia il 34^ compleanno di Ronaldo, ...