Accoltellò il rivale in amore dopo un rifiuto della sua ex a C’è posta per

(Di venerdì 15 marzo 2019) Prima il tentativo di scuse alla sua ex ragazza nel corsotrasmissione "C'èper te", poi il gesto insano: il tentativo di togliere la vita al nuovo fidanzatogiovane, per cui oggi viene giudicato con condanna riformata in appello. Lo riporta Il Messaggero.Il fatto ebbe luogo nel gennaio 2016 a Napoli: l'aggressore, Emanuele Colurcio, aveva 22 anni quando decise di scagliarsi con un coltello contro Domenico Di Matteo, giovane che riportò gravissime lesioni all'addome. Tra i capi di imputazione, oltre al tentato omicidio premeditato, Colurcio ha dovuto rispondere di porto illegale di arma da taglio e atti persecutori sulla ex fidanzata con l'aggravante di motivi abietti e futili. Ora per il giovane arriva la condanna riformata dalla Corte d'Appello partenopea. Il ragazzo, condannato a 14 anni in primo e secondo grado,un ricorso in Cassazione vede ...

