Un nuovo episodio di Splinter Cell all' orizzonte?

Che Dio ci aiuti 5 - nel nuovo episodio ci sono anche Benji e Fede : anticipazioni : nuovo appuntamento giovedì 28 febbraio in prima tv su Rai 1 per Che Dio ci aiuti 5, la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni della bizzarra e fallibile suor Angela. Nella settima puntata, tra notizie sconvolgenti, tentazioni inaspettate e improvvisi ritorni, ci sarà anche il duo pop Benji & Fede (alla ribalta anche per la relazione, forse in crisi, di Fede con la starlette televisiva Paola Di Benedetto). "Che Dio ci aiuti", ...

Atalanta - nuovo episodio di Star Interview : il protagonista è Palomino : Atalanta Star Interview Palomino. Si rinnova l’appuntamento con Star Interview, il fortunato format ideato da StarCasinò (www.Starcasinò.it) e Atalanta Bergamasca Calcio, che sta ottenendo un importante riscontro tra i tifosi della Dea proprio perché consente, in una modalità inedita, di conoscere meglio i protagonisti che stanno permettendo alla squadra nerazzurra di mantenere vivo il sogno […] L'articolo Atalanta, nuovo episodio di ...

Francia - nuovo episodio antisemita : svastiche alla rovescia e scritte razziste in un cimitero vicino a Lione : nuovo episodio antisemita in Francia all’indomani della grande manifestazione di Parigi per dire “basta” al fenomeno, ormai dilagante. Alcune svastiche alla rovescia e scritte discriminatorie sono state scoperte a Champagne au Mont d’Or, vicino Lione. Il fatto è avvenuto all’interno del cimitero del piccolo paese, come ha fatto sapere la prefettura. Sulla stele del Giardino del ricordo, luogo multiconfessionale dedicato ...

Tv : stasera nuovo episodio per Il commissario Montalbano dopo il successo di lunedì scorso : A 20 anni dall'esordio, le simpatiche vicende del commissario siciliano Montalbano continuano ad appassionare il pubblico, che segue la fiction sempre più numeroso tanto che la puntata dell'11 febbraio è stata seguita da 11 milioni di spettatori. Il commissario Montalbano torna in TV, questa sera, lunedì 18 febbraio con un altro appuntamento e nuove appassionanti storie. La puntata può essere anche rivista in replica o seguita in streaming su ...

Il Commissario Montalbano - Un Diario del '43 : il nuovo episodio Stasera su Rai 1 : Il secondo dei due nuovi film 2019 di Montalbano, in onda Stasera alle 21.25 su Rai Uno. Ecco le anticipazioni.

Il Commissario Montalbano - le anticipazioni del nuovo episodio “L'altro capo del filo” : In prima serata su Rai Uno il primo nuovo episodio della serie interpretata da Luca Zingaretti giunta alla sua tredicesima...

Montalbano - 11 febbraio : vertici Lega alla Rai temono il nuovo episodio sui migranti : La nuova direzione della Rai, a timone giallo-verde, sembra avere paura del ritorno in televisione del Commissario Montalbano. Specialmente il versante leghista sembra temere i due episodi inediti della serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri in quanto uno degli episodi tratterà del tema dei migranti. Si tratta del primo episodio, quello che andrà in onda l'11 febbraio 2019 ed è intitolato "L'altro capo del filo", dove il delitto ...

Commissario Montalbano - il nuovo episodio sul tema dei migranti preoccupa la Rai? De Santis : “Nessun imbarazzo - copriamo ogni argomento” : È un periodo di sbarchi sulle coste siciliane, e anche il commissariato di Vigàta impegna ogni suo uomo in estenuanti turni notturni per permettere ai migranti di sbarcare, un gesto di umanità a cui partecipano tutti gli abitanti del paese, compresi gli agenti del Commissario Montalbano. È questo l’incipit de L’altro capo del filo, uno dei romanzi più recenti di Andrea Camilleri con protagonista appunto l’amatissimo Commissario ...

Video dei primi minuti del nuovo episodio di The Walking Dead 9 : pioggia - Sussurratori e scontri nella midseason première : Il primo episodio di The Walking Dead 9 del 2019 si aprirà proprio dove si è chiuso l'ultimo del 2018 ovvero con il gruppo di sopravvissuti alle prese con la loro nuova, grande, perdita, ovvero la morte di Jesus. Sarà il volto di quest'ultimo ad aprire il Video dei primi minuti del nuovo episodio di The Walking Dead 9 mentre i suoi compagni cercheranno di liberarsi dei nemici per avvicinarsi e fuggire via. pioggia, nebbia, una visuale non ...